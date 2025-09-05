Toto-Pokal: Taufkirchen mit „brutaler Mannschaftsleistung“ – Berglern bestätigt Favoritenrolle

Der Bezirksligist SpVgg Altenerding blamiert sich beim Kreisklassisten aus Taufkirchen – Berglern kommt standesgemäß gegen den FC Forstern weiter.

„Ab der 60., 70. Minute ist uns ein bisschen die Luft ausgegangen, bis dahin waren wir aber durchaus auf Augenhöhe mit dem Favoriten. Altenerding hat nach unserem 2:0 nochmal Qualität von der Bank nachgelegt, bis auf den Anschlusstreffer ist aber nicht mehr wirklich viel Gefährliches passiert.“ Kurz vor dem Pausentee stand Aspis-Verteidiger Bernhard Neumaier bei einer Ecke am zweiten Pfosten frei und konnte zum 1:0 einschieben (42.).

Kurz nach dem Wiederanpfiff kam ein langer Ball aufgrund von Abstimmungsproblemen in der Altenerdinger Hintermannschaft zu Schaumaier durch. Der Spielertrainer war als gelernter Torjäger in gewohnter Manier zur Stelle – 2:0 (50.). Die Gäste reagierten umgehend mit vier personellen Wechseln.

Mehr als der Anschlusstreffer durch Leonardo Tunjic (61.) war vor den 200 Zuschauern in Taufkirchen aber nicht mehr drin. Schaumaier freut sich bereits auf das in Kürze anstehende Landkreisfinale im Toto-Pokal gegen Eintracht Berglern: „Da wollen wir natürlich wieder gewinnen.“

FC Forstern – SV Eintracht Berglern 1:4 (0:1): Gegen Kreisligist Eintracht Berglern war für Kreisklassist FCF im Pokal trotz guter Leistung nichts zu holen. Der Favorit gewann dank einer cleveren Vorstellung vor etwa 120 Zuschauern in Forstern klar mit 4:1. „Wir haben ein bisschen rotiert in der Startformation, waren mit den Spielern, die neu reingekommen sind, auch zufrieden“, sagte Sportchef Franz Reiser nach dem Pokalaus.

Durch einen Forsterner Fehler in der Defensivabteilung erzielte Berglerns Maurice Steck die 1:0-Pausenführung (24.). Nur wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff gelang den Gästen sofort das 2:0 durch Georg Meier (47.). Forstern verkürzte nur Sekunden danach dank eines Eigentores von Michael Faltlhauser auf 1:2 (48.) und drängte in der Folge auf den Ausgleich.

„Nach dem 1:2 waren wir dran und hätten den Ausgleich machen können“, so Reiser. „Aber Berglern hat clever gekontert und mit dem dritten Treffer den Deckel drauf gemacht.“ Lucas Wastian traf zum 3:1 (55.), ehe Meier kurz vor dem Abpfiff per Doppelpack den 4:1-Endstand markierte (85.).