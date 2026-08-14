Toto-Pokal Neumarkt/Jura: Das sind die Duelle im Achtelfinale

Das Achtelfinale im Kreis Neumarkt/Jura ist ausgelost: Mit dem SV Alesheim, TSV Heideck, FC Ezelsdorf und SV Lauterhofen steigen nun auch die Bezirksliga-Teams in den Wettbewerb ein. Aus der 1. Runde qualifizieren sich noch entweder die DJK 70 Weinsfeld oder Eckersmühlen. Der Sieger des Duells vom kommenden Dienstag trifft auf Büchenbach.
Hier geht's direkt zu allen Ergebnissen der 1. Runde.
Die Sieger der 1. Hauptrunde qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das für den 26. August terminiert ist. Ab dieser Runde steigen auch die gemeldeten Bezirksligisten SV Alesheim, TSV Heideck, FC Ezelsdorf und SV Lauterhofen in den Wettbewerb ein. Nach aktuellen Planungen soll es am 2. September mit dem Viertelfinale weitergehen, ehe das Halbfinale für Samstag, den 3. Oktober, vorgesehen ist. Das große Toto-Pokal-Finale ist schließlich für den 6. Mai 2027 angesetzt (Hier geht's direkt zu allen Duellen der 1. Runde).
Um weite Fahrtstrecken zu vermeiden, können die Begegnungen bis zum Viertelfinale regional gesetzt werden. Spätestens ab dem Halbfinale werden die Paarungen dann frei ausgelost. Der klassenniedrigere Verein genießt dabei in allen Runden Heimrecht – bei klassengleichen Duellen bleibt die Partie so stehen, wie sie gelost wurde. Der Endspielort wird erst nach Feststehen der Finalpaarung bestimmt und kann beim klassenniedrigeren, beim klassenhöheren Klub oder auf neutralem Platz liegen.
Sportlich gilt ab der 1. Hauptrunde: Alle Partien werden bis zur Entscheidung gespielt. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es keine Verlängerung, sondern es geht direkt ins Elfmeterschießen.
Im Vorjahr krönte sich der FC Wendelstein zum Pokalsieger und hat nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Unterreichenbach in der 1. Runde das große Los erwischt. Um 18:30 Uhr gastiert heute der TSV 1860 München beim Landesliga-Aufsteiger. (Hier geht's zu den Pokalsiegern der letzten zwölf Jahre im Kreispokal Neumarkt/Jura)
1. Runde
Di., 11.08.26 18:30 Uhr SV Unterferrieden - SV Pölling
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr 1. FC Schwand - TSV Katzwang
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Henger SV - SV Rednitzhembach
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr FC Pleinfeld - TV 21 Büchenbach
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr TSG 1893 Ellingen - TSG 08 Roth
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SpVgg Eintracht Kattenhochstatt - FC Nagelberg
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr VfB Markt Mörnsheim - SSV Oberhochstatt
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr DJK Untermässing - SC Pollanten
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr DJK-SV Berg - BSC Woffenbach
Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Rasch - TSV Winkelhaid
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - DJK Abenberg
Di., 18.08.26 18:30 Uhr DJK Weinsfeld - TV Eckersmühlen
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