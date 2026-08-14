Toto-Pokal Neumarkt/Jura: Das sind die Duelle im Achtelfinale

– Foto: Wolfgang Zink

Das Achtelfinale im Kreis Neumarkt/Jura ist ausgelost: Mit dem SV Alesheim, TSV Heideck, FC Ezelsdorf und SV Lauterhofen steigen nun auch die Bezirksliga-Teams in den Wettbewerb ein. Aus der 1. Runde qualifizieren sich noch entweder die DJK 70 Weinsfeld oder Eckersmühlen. Der Sieger des Duells vom kommenden Dienstag trifft auf Büchenbach.

26.08.2026, 18:15 Uhr, DJK Abenberg - TSV Katzwang

26.08.2026, 18:15 Uhr, TSV Winkelhaid - TSG 08 Roth

26.08.2026, 18:15 Uhr, Sieger DJK 70 Weinsfeld/TV Eckersmühlen - TV 21 Büchenbach

26.08.2026, 18:15 Uhr, Henger SV - FC Ezelsdorf

26.08.2026, 18:15 Uhr, DJK-SV Berg - SV Lauterhofen

26.08.2026, 18:15 Uhr, SC Pollanten - SV Pölling

26.08.2026, 18:15 Uhr, SSV Oberhochstatt - TSV Heideck

26.08.2026, 18:15 Uhr, FC Nagelberg - SV Alesheim Hier geht's direkt zu allen Ergebnissen der 1. Runde.

Die Vorrunde ist rum, es kann endlich losgehen: Die Erstmeldung: Modus & Duelle der 1. Hauptrunde:Die Vorrunde ist rum, es kann endlich losgehen: Die 1. Hauptrunde des Toto-Pokals im Kreis Neumarkt/Jura startet am heutigen 11. August um 18:30 Uhr. Das Auftaktduell bestreiten der SV Unterferrieden und der SV Pölling am Dienstagabend, ehe am Mittwoch der Großteil der Partien über die Bühne geht. Abgerundet wird die Runde am 18. August (18:30 Uhr) mit der Begegnung zwischen der DJK Weinsfeld und dem TV Eckersmühlen.

Die Sieger der 1. Hauptrunde qualifizieren sich direkt für das Achtelfinale, das für den 26. August terminiert ist. Ab dieser Runde steigen auch die gemeldeten Bezirksligisten SV Alesheim, TSV Heideck, FC Ezelsdorf und SV Lauterhofen in den Wettbewerb ein. Nach aktuellen Planungen soll es am 2. September mit dem Viertelfinale weitergehen, ehe das Halbfinale für Samstag, den 3. Oktober, vorgesehen ist. Das große Toto-Pokal-Finale ist schließlich für den 6. Mai 2027 angesetzt (Hier geht's direkt zu allen Duellen der 1. Runde).

Um weite Fahrtstrecken zu vermeiden, können die Begegnungen bis zum Viertelfinale regional gesetzt werden. Spätestens ab dem Halbfinale werden die Paarungen dann frei ausgelost. Der klassenniedrigere Verein genießt dabei in allen Runden Heimrecht – bei klassengleichen Duellen bleibt die Partie so stehen, wie sie gelost wurde. Der Endspielort wird erst nach Feststehen der Finalpaarung bestimmt und kann beim klassenniedrigeren, beim klassenhöheren Klub oder auf neutralem Platz liegen.

Sportlich gilt ab der 1. Hauptrunde: Alle Partien werden bis zur Entscheidung gespielt. Steht es nach 90 Minuten unentschieden, gibt es keine Verlängerung, sondern es geht direkt ins Elfmeterschießen.

Im Vorjahr krönte sich der FC Wendelstein zum Pokalsieger und hat nach dem 2:1-Sieg gegen den SV Unterreichenbach in der 1. Runde das große Los erwischt. Um 18:30 Uhr gastiert heute der TSV 1860 München beim Landesliga-Aufsteiger. (Hier geht's zu den Pokalsiegern der letzten zwölf Jahre im Kreispokal Neumarkt/Jura)

1. Runde

Di., 11.08.26 18:30 Uhr SV Unterferrieden - SV Pölling

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr 1. FC Schwand - TSV Katzwang

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr Henger SV - SV Rednitzhembach

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr FC Pleinfeld - TV 21 Büchenbach

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr TSG 1893 Ellingen - TSG 08 Roth

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SpVgg Eintracht Kattenhochstatt - FC Nagelberg

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr VfB Markt Mörnsheim - SSV Oberhochstatt

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr DJK Untermässing - SC Pollanten

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr DJK-SV Berg - BSC Woffenbach

Mi., 12.08.26 18:30 Uhr SV Rasch - TSV Winkelhaid

Mi., 12.08.26 19:00 Uhr 1. FC Altenmuhr - DJK Abenberg

Di., 18.08.26 18:30 Uhr DJK Weinsfeld - TV Eckersmühlen