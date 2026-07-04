Toto-Pokal: Manching souverän – Heimstetten und Ismaning lösen Ticket

Der SV Manching qualifiziert sich für die erste Hauptrunde – Foto: Adrian Goldberg

Die 3. Qualifikationsrunde der Bayern- und Landesligisten für die 1. Hauptrunde des Toto-Pokals steht an! Wer löst die letzten Tickets? Die Quali-Runde in der Übersicht:

Partien am Samstag

Der TSV Schwabmünchen traf in der 3. Runde auf den FC Pipinsried. Der TSV gewann die Partie mit 2:1. Dabei waren es zunächst die Gäste die in Führung gingen. Alexander Seifert erzielte in der 13. Spielminute das 1:0 aus Sicht der Gäste.

Noch vor der Halbzeit glich Maximilian Krist mit seinem Treffer auf 1:1 aus (45.). In der zweiten Hälfte war es Maik Uhde, der die Partie für Schwabmünchen drehte (65.). Damit hat sich Schwabmünchen für die erste Runde qualifiziert!

TSV Schwabmünchen – FC Pipinsried 2:1

TSV Schwabmünchen: Lasse Holthuis, Lucas Kusterer, Luca Boyer, Manuel Schmid (65. Teo Köbler), Matthias Moser (46. Maximilian Aschner), Maximilian Muha, Matteo Di Maggio (86. Benedikt Berger), Maximilian Krist, Philipp Boyer, Maik Uhde (68. Simon Paulus), Achim Speiser (77. Muhammed Emirzeoglu) - Co-Trainer: Sebastian Deutscher - Trainer: Emanuel Baum

FC Pipinsried: Enrique Bösl, Sebastian Keßler, Benjamin Krist, Max Dombrowka, Tobias Reithmeir, Maximilian Haas, Matthias Roithmayr, Patrick Weihrauch, Nenad Petkovic, Jaroud Kanze, Alexander Seifert (73. David Anyaonu) - Trainer: Roman Langer

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau) - Zuschauer: 157

Tore: 0:1 Alexander Seifert (13.), 1:1 Maximilian Krist (45.), 2:1 Maik Uhde (65.)

Der Kirchheimer SC hatte Bayernligist SV Heimstetten bei sich zu Gast. Bereits in der fünften Minute fiel das erste Tor. Robin Penski nutzte einen Fehler der Gastgeber eiskalt aus und stellte auf 1:0 aus Sicht der Gäste. Diese waren in der ersten Hälfte in Torlaune. Vor allem Lukas Riglewski. Der Torjäger traf doppelt und erhöhte noch vor der Pause auf 3:0 (36./44.). Auch Kirchheim traf den gegnerischen Kasten. Can Ritter traf zum 1:3 (73.). Damit qualifizierte sich Heimstetten für die 1. Hauptrunde. Kirchheimer SC – SV Heimstetten 1:3

Kirchheimer SC: Nicolas Beilhardt, Thomas Branco De Brito (46. Hannes Wimmer), Marinus Bachleitner, Raphael Schneider, Denis Zabolotnyi (86. Gonzalo Lopez Guerena), Marco Flohrs, Jan Köhler, Luca Mauerer (46. Ajoscha Kollmann), Sami Benrabh (58. Kerim Özdemir), Can Ritter, Roman Prokoph - Trainer: Maximilian Riedmüller

SV Heimstetten: Fabian Scherger, Quentin Kehl (61. Moritz May), Fabian Cavadias (61. Daniel Steimel), Yannick Günzel, Rene Rüther, Lukas Riglewski, Emil Titze (46. David Leitl), Robin Penski (46. Dennis Polat), Reza Sakhi Zada, Dominique Girtler (71. Felix Goebl), Pirmin Lindner - Trainer: Sarah Romert

Schiedsrichter: Ken Eichentopf (München) - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Robin Penski (5.), 0:2 Lukas Riglewski (36.), 0:3 Lukas Riglewski (44.), 1:3 Can Ritter (73.)

Der SV Manching schlägt den FC Gundelfingen souverän mit 4:0. Leon Peric eröffnete das Torfest der Gastgeber. In der 7. Spielminute erzielte er das 1:0. Keine Viertelstunde später erhöhte er auf 2:0 (13.). Mit diesem Zwischenstand verabschiedeten sich beide Parteien in die Pause. Im zweiten Durchgang stellte Sebastian Graßl auf 3:0 (68.) und Rainer Meisinger erhöhte auf 4:0 (85.) und besiegelte so den Endstand. SV Manching – FC Gundelfingen 4:0

SV Manching: Sebastian Steger, Maximilian Eberwein, Luca Oehler, Dominik Juric, Dzenis Seferovic (78. Kevin Csatari), Rainer Meisinger (87. Emrah Ahmetovic), Sebastian Graßl (87. Jannik Röber), Nico Daffner, Timo Jung, Daniel Schweiger (70. Vincent Amann), Leon Peric (78. Senih Fazlji) - Trainer: Cüneyt Köz - Co-Trainer: Fatih Soysal - spielender Co-Trainer: Rainer Meisinger

FC Gundelfingen: Niklas Frank, Fatjon Maliqi, Engjëll Havolli, Lukas Schön, Luca Nelkner, Jeremias Seibold (46. Luca Kerber), Fabian Rothermel, Ben Balkenhol, Simon Achatz (46. Samuel Seibold), Jannik Leibing (59. Agan Neziri), Malte Winkler - Trainer: Thomas Rudolph

Schiedsrichter: Patrick Krettek (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 83

Tore: 1:0 Leon Peric (7.), 2:0 Leon Peric (20.), 3:0 Sebastian Graßl (68.), 4:0 Rainer Meisinger (85.)

Für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen gab es gegen den Bayernligisten aus Ismaning nichts zu holen. Der FC Ismaning gewann die Partie mit 2:0. Bereits nach vier Minuten stand es 1:0 (4.) durch einen Treffer von Philip Kuhn. Etwas später war es Alessandro Carzola, der auf 2:0 erhöhte (17.).

1.FC Garmisch-Partenkirchen – FC Ismaning 0:2

1.FC Garmisch-Partenkirchen: Jakob Jörg, Philippe Schulz, Sebastian Stechele, Mouhammadou Ndiaye, Quirin Wellenstein (46. Fabian Rotter), Lucas Pfefferle, Mohamed Karim, Michael Gladiator, Jonas Poniewaz, Lukas Ende (79. Felix Andreitchenko), Stefan Schwinghammer - Trainer: Stefan Schwinghammer

FC Ismaning: Kaleb Curran, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild, Janosch Barho, Jeremie Zehetbauer, Philip Kuhn (46. Kubilay Celik), Leon Rexhaj, Javin Bolte, Artin Shamolli (46. Vito Liuzza), Alessandro Cazorla (46. Philippe Beij) - Trainer: Xhevat Muriqi

Schiedsrichter: Nicolas Dolderer (Bernried) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Philip Kuhn (4.), 0:2 Alessandro Cazorla (17.) Quali-Spiel am Freitag