Allgemeines
Iosif Racean trifft mit Freising im Toto-Pokal auf Kreisklassist Marzling.
Iosif Racean trifft mit Freising im Toto-Pokal auf Kreisklassist Marzling. – Foto: Valentin Hack

Toto-Pokal LIVE: Wie schlagen sich die Favoriten im Pokal?

Toto-Pokal Donau/Isar

Die dritte Runde im Toto-Pokal Donau/Isar steht an. Unter anderem sind Eintracht Freising und die SpVgg Altenerding im Einsatz. Wie schlagen sich die Favoriten?

Die Spiele des Toto-Pokals Donau/Isar am Mittwoch:

Heute, 18:30 Uhr
FC SF Eitting
FC SF EittingEitting
SpVgg Altenerding
SpVgg AltenerdingAltenerding
Heute, 18:30 Uhr
SV Eintracht 60 Berglern
SV Eintracht 60 BerglernSV Berglern
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
Heute, 18:30 Uhr
Türkischer SV 1972 Ingolstadt
Türkischer SV 1972 IngolstadtTürk Ingolst
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
Heute, 18:30 Uhr
SV Ingolstadt-Hundszell
SV Ingolstadt-HundszellSV Hundszell
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
Heute, 19:45 Uhr
SV Marzling
SV MarzlingMarzling
SC Eintracht Freising
SC Eintracht FreisingSE Freising
Luca HaydenAutor