Der SV Erlbach zählt im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching auch zahlreiche Zuschauer.
Der SV Erlbach zählt im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching auch zahlreiche Zuschauer. – Foto: Roland Wagner

Toto-Pokal LIVE: Volle Hütte in Erlbach – Bayernligist fordert Haching

Achtelfinale des Toto-Pokals

Flutlichtspiel in Erlbach! Der Bayernligist bekommt es im Achtelfinale des Toto-Pokals mit Regionalliga-Spitzenreiter SpVgg Unterhaching zu tun. Gelingt dem Dorfklub die Überraschung?

Heute, 19:00 Uhr
SV Erlbach
SpVgg Unterhaching
0
1

