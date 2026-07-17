 2026-07-17T11:53:53.177Z

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Toto-Pokal LIVE: Schwabmünchen vorn - Buchbach & Eichstätt bei BZL

1. Hauptrunde

von Paul Ruser · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Empfängt in der ersten Runde des Pokals den TSV 1860 Rosenheim: Der FC Ismaning.
Empfängt in der ersten Runde des Pokals den TSV 1860 Rosenheim: Der FC Ismaning. – Foto: Sven Leifer

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Am Freitagabend steigt die erste Runde im Toto-Pokal in der Saison 2026/27. Eichstätt und Buchbach gastieren jeweils in Schwaben, in den anderen drei Partien kommt es zum oberbayerischen Showdown: Schwabmünchen empfängt Landsberg, Ismaning trifft auf Rosenheim und Manching duelliert sich mit Heimstetten. Der Spieltag in der Übersicht.

Spiele am Freitag

Heute, 18:30 Uhr
SG Alerheim
SG AlerheimAlerheim
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
0
0

Heute, 18:30 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
2
0

Heute, 18:30 Uhr
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
TSV 1860 Rosenheim
TSV 1860 Rosenheim1860 Rosenh.
0
0

Heute, 19:00 Uhr
FC Walkertshofen
FC WalkertshofenWalkertshof.
TSV Buchbach
TSV BuchbachBuchbach
0
0

Heute, 19:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
0
0