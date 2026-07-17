Toto-Pokal LIVE: Landsberg gleicht aus - Rosenheim & Heimstetten vorn

Empfängt in der ersten Runde des Pokals den TSV 1860 Rosenheim: Der FC Ismaning. – Foto: Sven Leifer

Am Freitagabend steigt die erste Runde im Toto-Pokal in der Saison 2026/27. Eichstätt und Buchbach gastieren jeweils in Schwaben, in den anderen drei Partien kommt es zum oberbayerischen Showdown: Schwabmünchen empfängt Landsberg, Ismaning trifft auf Rosenheim und Manching duelliert sich mit Heimstetten. Der Spieltag in der Übersicht.