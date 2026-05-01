Toto-Pokal LIVE: Keine Tore in Traunreut - Forstinning gewinnt

Am heutigen Freitag werden die Kreispokalsieger in München und Inn/Salzach ermittelt. Im Kreis München hatte der Bezirksligist VfB Forstinning seine Mühen, der Kreisklassist FC Eintracht München konnte erst im Elfmeterschießen bezwungen werden. Im Kreis Inn/Salzach kommt es ebenfalls zum Duell Kreisklasse gegen Bezirksliga - der TuS Traunreut empfängt den SV Bruckmühl. Die Spiele im LIVE-Ticker.
In den 90 Minuten hielt der FC Eintracht München gut mit, nach Abpfiff des Elfmeterschießens stand der Kreisklassist aber mit leeren Händen da. Daniele Ciarlesi brachte den VfB Forstinning nach etwas mehr als einer Stunde in Front, Marco Heilemann konnte nur wenige Minuten später ausgleichen. In der regulären Spielzeit fiel kein weiterer Treffer mehr, die Entscheidung zugunsten des Bezirksligisten fiel im Elferschießen.
FC Eintracht München – VfB Forstinning 4:6 n.E.
FC Eintracht München: Florian Nehring, Marco Heilemann (69. Lion Toure), Beruk Mekonnen Fitsum, Ahmed Abbas, Inaki Ugarte, Vincent van Essen, Lujain Louis (70. Maximilian Steinöcker), Ioannis Zefalis (60. Imad Bacha) (89. Mahdi Ayubi), Marco Stiller, Hüseyin Gümüs, Angelo Hauk - Spielertrainer: Angelo Hauk
VfB Forstinning: Endri Kola, Dimitar Kirchev, Omer Berbic, Leon Dimitric (76. Noah Klemt), Leo Gabelunke, Dzemo Sefidanoski, Aleksandar Aco Novakovic (46. Mike Opara), Ante Basic, Hauke Knobloch (46. Ajlan Arifovic), Anes Sefidanoski, Daniele Ciarlesi - Trainer: Gerhard Lösch
Schiedsrichter: Korbinian Badmann
Tore: 0:1 Daniele Ciarlesi (62.), 1:1 Marco Heilemann (67.), 1:2 Ante Basic (121. i.E.), 2:2 Angelo Hauk (121. i.E.), 2:3 Ajlan Arifovic (121. i.E.), 3:3 Mahdi Ayubi (121. i.E.), 3:4 Anes Sefidanoski (121. i.E.), 3:5 Dimitar Kirchev (121. i.E.), 4:5 Hüseyin Gümüs (121. i.E.), 4:6 Dzemo Sefidanoski (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Marco Stiller (FC Eintracht München) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).