 2026-07-03T10:03:46.518Z

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Toto-Pokal LIVE: Heimstetten und Wasserburg lösen Ticket

3. Qualifikationsrunde Toto-Pokal

von Lara Marjanovic · Heute, 12:28 Uhr · 0 Leser
Wasserburg qualifizierte sich für die 1. Hauptrunde
Wasserburg qualifizierte sich für die 1. Hauptrunde – Foto: Robert Geisler | www.sp4ort.de

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Pokal-Quali
SV Erlbach
FC Ismaning
Heimstetten
TSV Landsb.

Die 3. Qualifikationsrunde der Bayern- und Landesligisten für die 1. Hauptrunde des Toto-Pokals steht an! Wer löst die letzten Tickets? Die Quali-Runde in der Übersicht:

Partien am Samstag

Heute, 16:00 Uhr
TSV Schwabmünchen
TSV SchwabmünchenSchwabmünch.
FC Pipinsried
FC PipinsriedPipinsried
16:00

Heute, 11:00 Uhr
Kirchheimer SC
Kirchheimer SCKirchheim
SV Heimstetten
SV HeimstettenHeimstetten
1
3
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SV Manching
SV ManchingManching
FC Gundelfingen
FC GundelfingenGundelfingen
16:00live

Heute, 16:00 Uhr
1.FC Garmisch-Partenkirchen
1.FC Garmisch-PartenkirchenGarmisch-P.
FC Ismaning
FC IsmaningFC Ismaning
16:00

Quali-Spiel am Freitag

Gestern, 19:00 Uhr
TSV 1880 Wasserburg
TSV 1880 WasserburgWasserburg
SV Erlbach
SV ErlbachSV Erlbach
4
0
Abpfiff

Quali-Spiel am Sonntag

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Aindling
TSV AindlingTSV Aindling
TSV Landsberg
TSV LandsbergTSV Landsb.
15:00