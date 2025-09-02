 2025-09-02T12:13:53.882Z

Allgemeines
Der FC Ingolstadt musste in der Runde zuvor richtig kämpfen und mühte sich zu einem 2:1-Sieg über den FC Schwaig.
– Foto: Sven Leifer

Toto-Pokal LIVE: Gelingt Landsberg gegen die Schanzer die Sensation?

Achtelfinale des Toto-Pokals

Highlightspiel am Lech! Der TSV Landsberg empfängt im Achtelfinale des Toto-Pokals den FC Ingolstadt. Wer bucht das Viertelfinal-Ticket? Wir berichten im Live-Ticker aus Landsberg.

Heute, 18:30 Uhr
18:30live

