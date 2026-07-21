Toto-Pokal LIVE: 1860 München mit Pflichtspielauftakt

Alper Kayabunar trifft mit den Löwen auf Eintracht Berglern. – Foto: Dieter Metzler/FuPa

Vorhang auf! Der TSV 1860 München startet in der ersten Runde des Totopokals beim Kreisklassisten Eintracht Berglern. Wir berichten im Live-Ticker vor Ort.

Kreisklasse gegen Regionalliga, ein klassisches David-gegen-Goliath-Duell. Als Kreispokalsieger des Bezirks Donau/Isar durfte sich Berglern im Rahmen des beim Toto-Pokal üblichen „Wunschlos-Prinzips“ seinen Erstrundengegner selbst aussuchen – und wurde bei der Auslosung am 10. Juli in der Spielbank Bad Kötzting als erstes Team aus dem Lostopf gezogen. Die Wahl fiel, wenig überraschend, auf die Löwen.

2915 Einwohner misst das Dorf Berglern bei Erding laut Wikipedia. 1750 Zuschauer erwartet der ansässige Kreisklassist SV Eintracht Berglern für das Pokalspiel gegen den TSV 1860 München. Ein Highlight für das ganze Dorf. Dies zeigte sich auch im Kartenverkauf vergangene Woche: Nach kurzer Zeit war die Partie restlos ausverkauft.

Pflichtspielauftakt bei Kreisklassist: 1860 München trifft auf Eintracht Berglern

Für den TSV 1860 ist die Partie in Berglern das erste Pflichtspiel nach dem bitteren Zwangsabstieg aus der 3. Liga – ein Neustart unter denkbar ungewöhnlichen Vorzeichen. Nach dem Absturz in den Amateurfußball soll unter dem neuen Cheftrainer Alper Kayabunar eine runderneuerte Mannschaft den Grundstein für einen schnellen Wiederaufstieg legen.

Brisant: Welche Löwen-Elf tatsächlich in Berglern aufläuft, war bis kurz vor der Partie unklar. Unter dem Dach der neu gegründeten Spielbetriebsgesellschaft des TSV 1860 München sind nicht nur Reste des Drittliga-Kaders (Niederlechner, Deniz, Fassmann etc.), sondern auch Spieler der Reserve (Bayernliga) und der A-Junioren gemeldet.

Und bei den Löwen tut sich momentan so einiges, was den Kader angeht. Vitus Eicher kehrt ins Tor der Münchner zurück, auch Vilzing-Kapitän Felix Weber trägt fortan das Löwentrikot. Der Auftakt der Pflichtspielsaison 2026/27 fällt im beschaulichen Berglern. Wir berichten im Live-Ticker vor Ort.