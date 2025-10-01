 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ticker
Pflichtaufgabe? Der Bezirksligist TSV Zorneding gastiert beim Kreisklassisten FC Eintracht München.
Pflichtaufgabe? Der Bezirksligist TSV Zorneding gastiert beim Kreisklassisten FC Eintracht München. – Foto: Marc Marasescu

Toto-Pokal LIVE: 1:4 bei Kreisklassist FC Eintracht - Zorneding in Not

4. Runde des Totopokal München

Verlinkte Inhalte

Totopokal München
FC Eintracht
Zorneding

In der 4. Runde des Totopokals in München emfängt der Kreisklassist FC Eintracht München den Bezirksligisten TSV Zorneding. Das Spiel im Live-Ticker.

Heute, 19:30 Uhr
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
TSV Zorneding
TSV ZornedingZorneding
4
2

Aufrufe: 01.10.2025, 20:00 Uhr
Paul RuserAutor