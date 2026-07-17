Toto-Pokal: Landsberg gewinnt Krimi - Heimstetten bezwingt Manching 1. Hauptrunde von Paul Ruser · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Heimstetten (rote Trikots) konnte den SV Manching bezwingen. – Foto: Jürgen Meyer

Am Freitagabend stieg die erste Runde im Toto-Pokal in der Saison 2026/27. Die Begegnungen in der Übersicht.

Spiele am Freitag Heute, 18:30 Uhr SG Alerheim Alerheim VfB Eichstätt Eichstätt 0 6 Abpfiff Der VfB Eichstätt ließ dem SG Alerheim keine Chance, ein halbes Dutzend schenkte der Regionalligist dem Bezirksligisten ein. Im ersten Durchgang brachte Pascal Schittler die Gäste innerhalb weniger Minuten auf die Siegerstraße (19. und 21.). Nur fünf Minuten später stellte Elias Herger auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel erzielten Timo Meixner und Jens Schüler die Tore vier und fünf (74. und 83.), das halbe Dutzend machte Stefan Heuberger mit seinem Eigentor perfekt. SG Alerheim – VfB Eichstätt 0:6

SG Alerheim: Samuel Hertle, Stefan Heuberger, Martin Hecht (57. Benjamin Töpfer), Jonas Sandmeyer (66. Jonas Sieber), Jannik Hahn, Philipp Ziegler (57. Simon Löfflad), Robert Zwölfer, Sebastian Hertle, Luca Greiner, Tobias Stelzle (57. Hannes Schröppel), Florian Veit (80. Felix Wende) - Trainer: Tobias Fuchsluger

VfB Eichstätt: Daniel Martin, Florian Lamprecht, Bastian Bösl, Elias Herger (62. Edis Bakic), Daniel Spies, Jens Schüler, Pascal Schittler (46. Aurel Kuqanaj), Lucas Schraufstetter (62. Johannes Mayer), Daniel Hofrichter (46. Markus Lohner), Jonathan Grimm (46. Timo Meixner), Moritz Gündling - Trainer: Steffen Israel

Schiedsrichter: Holger Hofmann (Langenfeld)

Tore: 0:1 Pascal Schittler (19.), 0:2 Pascal Schittler (21.), 0:3 Elias Herger (26.), 0:4 Timo Meixner (74.), 0:5 Jens Schüler (83.), 0:6 Stefan Heuberger (84. Eigentor)

Der TSV Landsberg besiegte den TSV Schwabmünchen im Elfmeterschießen! Die Gastgeber aus Schwabmünchen starteten perfekt, Maximilian Aschner und Achim Speiser sorgten für die frühe Zwei-Tore-Führung (3. und 11.). Noch im ersten Durchgang glich Landsberg aus, beide Treffer wurden innerhalb von drei Minuten von Tiziano Mulas und Creighton Braun erzielt (41. und 44.). Im zweiten Durchgang passierte nicht mehr viel, Landsberg hatte im Elfmeterschießen die besseren Nerven. TSV Schwabmünchen – TSV Landsberg 5:6 n.E.

TSV Schwabmünchen: Fabio Zeche, Lucas Kusterer, Luca Boyer, Manuel Schmid, Maximilian Aschner, Simon Paulus (67. Noah Kusterer), Matteo Di Maggio (74. Philip Gmell), Maximilian Krist, Philipp Boyer (80. Maximilian Muha), Maik Uhde, Achim Speiser (86. Simon Ammann) - Trainer: Emanuel Baum

TSV Landsberg: Leopold Leimeister, Maximilian Holdenrieder, Benito Alisanovic (46. Benedikt Kuhn), David Bauer, Daniel Sanchez Ruiz Diaz (80. Luca Dollinger), Tiziano Mulas, Furkan Kircicek (72. Tunahan Reis), Maximilian Seemüller (46. Jeton Abazi), Ünal Tosun (63. Daniele Sgodzaj), Creighton Braun, Fynn Heinze - Trainer: René Schröder

Schiedsrichter: Maximilian Riedel (Horgau)

Tore: 1:0 Maximilian Aschner (3.), 2:0 Achim Speiser (11.), 2:1 Tiziano Mulas (41.), 2:2 Creighton Braun (44.), 3:2 Maximilian Krist (91. i.E.), 3:3 Fynn Heinze (91. i.E.), 3:4 Tiziano Mulas (91. i.E.), 4:4 Maximilian Muha (91. i.E.), 4:5 Benedikt Kuhn (91. i.E.), 5:5 Lucas Kusterer (91. i.E.), 5:6 Luca Dollinger (91. i.E.)

Der TSV 1860 Rosenheim bezwang den FC Ismaning knapp mit 2:1. Alle Treffer fielen in der ersten Hälfte innerhalb von acht Minuten: Edis Muhameti eröffnete den Torreigen für Rosenheim in der 37. Minute, Noah Markulin erhöhte sechs Minuten später. Weitere zwei Minuten später verkürzte Alessandro Cazorla für Ismaning, in den zweiten 45 Minuten konnte Ismaning aber nicht ausgleichen. FC Ismaning – TSV 1860 Rosenheim 1:2

FC Ismaning: Kaleb Curran, Daniel Weber, Dominik Krizanac, Gianluca Wild (71. Noah Brill), Janosch Barho (69. Dickson Ndukwu), Jeremie Zehetbauer (63. Artin Shamolli), Siegfried Kübler (63. Serhii Shcherbyna), Philip Kuhn, Leon Rexhaj, Javin Bolte, Alessandro Cazorla (63. Vito Liuzza) - Trainer: Xhevat Muriqi

TSV 1860 Rosenheim: Simon Stein, Laurin Fürmeier, Deniz Ünal, Marcel Martens (46. Christoph Hilger), Audai Elghatous (76. Leonardo Papapicco), Zaeem Syed (82. Kevin Kuffel), Leon Tutic (61. Liam Markulin), Marlon Gangloff, Edis Muhameti, Luis Lehmann (27. Steven Khong-In), Noah Markulin - Trainer: Wolfgang Schellenberg

Tore: 0:1 Edis Muhameti (37.), 0:2 Noah Markulin (43.), 1:2 Alessandro Cazorla (45.)

Ebenfalls keine Chance ließ der TSV Buchbach dem FC Walkertshofen. Auch hier schenkte der Regionalligist dem Bezirksligisten sechs Buden ein. Für Buchbach trafen Tobias Sztaf (20., 28. und 64.),Tobias Heiland (45.), Samed Bahar (57.) und Tizian Zimmermann (89.). FC Walkertshofen – TSV Buchbach 0:6

FC Walkertshofen: Marcel Haase, Andreas Fiedler, Christopher Heider, Leander Küfner (68. Sebastian Linseisen), Thomas Rußwurm, Felix Maier, Florian Hermann (68. Moritz Seemann), Daniel Thoma, Christian Brandl (77. Thomas Resner), Sebastian Zettl (58. Christopher Börner), Noah Maier (58. Alexander Langwieser) - Spielertrainer: Christian Brandl

TSV Buchbach: Ludwig Zech, Rocco Tavra (58. Philipp Zimmerer), Jonas Wieselsberger (58. Dominik Auerhammer), Tizian Zimmermann, Faton Dzemailji (68. Romeo Ivelj), Tobias Heiland (68. Alexander Mehring), Samed Bahar (58. Philipp Walter), Albano Gashi, Leo Haas, Tobias Sztaf, Tobias Stoßberger - Trainer: Sven Zurawka

Schiedsrichter: Florian Islinger (Hainsacker) - Zuschauer: 281

Tore: 0:1 Tobias Sztaf (20.), 0:2 Tobias Sztaf (28.), 0:3 Tobias Heiland (45.), 0:4 Samed Bahar (57.), 0:5 Tobias Sztaf (64.), 0:6 Tizian Zimmermann (89.)