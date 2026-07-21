 2026-07-21T12:15:24.401Z

Ticker

Toto-Pokal: Forstinning verliert klar gegen Drittligisten Ingolstadt

1. Hauptrunde

von Lara Marjanovic · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Der VfB Forstinning trifft zum Pflichtspielauftakt auf die Schanzer.
Der VfB Forstinning trifft zum Pflichtspielauftakt auf die Schanzer. – Foto: Marc Marasescu

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Der VfB Forstinning trifft in der 1. Hauptrunde des Toto-Pokals auf die Schanzer. Anpfiff ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

Heute, 19:00 Uhr
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