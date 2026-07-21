Toto-Pokal: Forstinning scheitert klar am Drittligisten aus Ingolstadt

Der VfB Forstinning traf in der 1. Hauptrunde des Toto-Pokals auf die Schanzer. Der Live-Ticker zum Nachlesen.
Einen torreichen Fußballabend erlebten die 354 Zuschauer im Sportpark Forstinning. In der 1. Hauptrunde des Toto-Pokals empfing der VfB Forstinning den Drittligisten FC Ingolstadt und musste sich am Ende deutlich mit 1:7 geschlagen geben. Die Gastgeber hofften auf David gegen Goliath - die Pokalsensation blieb aus.
Das klare Endergebnis spiegelt den Spielverlauf allerdings nur bedingt wider. Denn der VfB Forstinning war alles andere als chancenlos und erspielte sich die ein oder andere Möglichkeit. Dennoch war es der Drittligist der seiner Favorittenrolle gerecht wurde.
Die Gäste erwischten den besseren Start. Die Mannschaft von Sabrina Wittmann ging bereits nach vier Minuten in Führung. Elias Decker köpfte zum 1:0. Dzemo Sefidanoski hatte den Ausgleich auf dem Fuß, verfehlte das Tor von Ingolstadt-Keeper David Klein aber nur knapp. Stattdessen war es Lars Lokotsch der auf 2:0 (18.) erhöhte.
Neue Hoffnung keimte wenig später bei den Gastgebern auf: Leon Gabelunke verkürzte auf 1:2 (26.) und ließ die Zuschauer auf eine Wende hoffen. Vor der Pause war es dann Emre Gül, der diese Hoffnungen wieder dämpfte (38.). Den entscheidenden Nackenschlag setzte der Drittligist anschließend mit einem Doppelschlag kurz vor dem Halbzeitpfiff. Drakulic und Lokotsch stellten auf 1:5 ehe der Pfiff ertönte (45./45+2.).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Ingolstadt das spielbestimmende Team. Lokotsch machte mit seinem dritten Treffer des Abends den Hattrick perfekt und erhöhte in der 52. Minute auf 6:1. Der VfB dringte nun kaum in den Strafraum und blieb fast chancenlos. Den Schlusspunkt setzte schließlich Nico Weismor, dem in der 88. Minute ein unglückliches Eigentor zum 1:7-Endstand unterlief. Somit zieht der FC Ingolstadt in die nächste Runde!
VfB Forstinning – FC Ingolstadt 04 1:7
VfB Forstinning: Michael Heidfeld, Nico Weismor, Dimitar Kirchev, Karlo Milicevic, Leo Gabelunke (62. Emir Yildirim), Dzemo Sefidanoski, Aleksandar Aco Novakovic (62. Michele Cosentino), Anes Sefidanoski (72. Antonio Saponaro) (78. Yazar Taskin), Luca Mancusi, Tom Klimek (65. Ajlan Arifovic), Cem Cevizci - Trainer: Gerhard Lösch
FC Ingolstadt 04: David Klein, Simon Lorenz (61. Lukas Fröde), Linus Rosenlöcher (46. Max Plath), Georgios Antzoulas, Elias Decker, Emre Gül, Frederik Carlsen, Sejdo Durakov (46. Jong-min Seo), Davide Sekulovic, Ognjen Drakulic (46. Obed Ugondu), Lars Lokotsch (61. Benjamin Kanuric) - Trainer: Sabrina Wittmann
Schiedsrichter: Luca Schultze (München) - Zuschauer: 354
Tore: 0:1 Elias Decker (4.), 0:2 Lars Lokotsch (18.), 1:2 Leo Gabelunke (26.), 1:3 Emre Gül (38.), 1:4 Ognjen Drakulic (45.), 1:5 Lars Lokotsch (45.+2), 1:6 Lars Lokotsch (52.), 1:7 Nico Weismor (88. Eigentor)