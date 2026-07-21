Toto-Pokal: Forstinning scheitert klar am Drittligisten aus Ingolstadt

Der VfB Forstinning verliert gegen Ingolstadt. – Foto: Bernhard Schmöller, Marku

Der VfB Forstinning traf in der 1. Hauptrunde des Toto-Pokals auf die Schanzer. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

Einen torreichen Fußballabend erlebten die 354 Zuschauer im Sportpark Forstinning. In der 1. Hauptrunde des Toto-Pokals empfing der VfB Forstinning den Drittligisten FC Ingolstadt und musste sich am Ende deutlich mit 1:7 geschlagen geben. Die Gastgeber hofften auf David gegen Goliath - die Pokalsensation blieb aus.

Das klare Endergebnis spiegelt den Spielverlauf allerdings nur bedingt wider. Denn der VfB Forstinning war alles andere als chancenlos und erspielte sich die ein oder andere Möglichkeit. Dennoch war es der Drittligist der seiner Favorittenrolle gerecht wurde. Die Gäste erwischten den besseren Start. Die Mannschaft von Sabrina Wittmann ging bereits nach vier Minuten in Führung. Elias Decker köpfte zum 1:0. Dzemo Sefidanoski hatte den Ausgleich auf dem Fuß, verfehlte das Tor von Ingolstadt-Keeper David Klein aber nur knapp. Stattdessen war es Lars Lokotsch der auf 2:0 (18.) erhöhte.