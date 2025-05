Toto-Pokal-Finale FV Illertissen gegen SpVgg Unterhaching: Hier ist das Endspiel live zu sehen

Illertissen – Für beide Mannschaften geht es um viel Geld und den Einzug in die erste Runde des DFB -Pokals. Am Samstag (24. Mai) steigt das Endspiel des Toto-Pokals. Dann empfängt der FV llertissen die Spielvereinigung Unterhaching . Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Das Spiel ist über verschiedene Kanäle zu sehen.

Das bayerische Pokalendspiel wird im Rahmen der zehnten Auflage des „Finaltags der Amateure“ in einer mehr als siebenstündigen Live-Konferenz im TV-Programm der ARD zu sehen sein. BR24Sport zeigt das Match zudem in voller Länge live in der App und im Web. Der BFV tickert live und liefert in den Sozialen Medien Eindrücke vom Spiel.

Jürgen Faltenbacher (BFV)

„Dieses Format ist ein Fußballfest für alle Fans – dass wir mit unserem Finale zwischen Illertissen und Unterhaching zur besonders attraktiven Sendezeit am frühen Abend sogar die Möglichkeit haben, neben der Konferenz auch das Spiel in voller Länge zu sehen, ist eine runde Sache“, wird Jürgen Faltenbacher, der im Präsidium des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) den Spielbetrieb in Bayern verantwortet, in einer Pressemitteilung zitiert. „Dass der BR hier abseits der attraktiven Konferenz eine Extra-Meile geht, freut uns riesig und ist eine runde Sache für alle Fußball-Interessierten im Freistaat.“

Pokalschreck Illertissen: Auf Unterhaching wartet eine schwere Aufgabe

Für den künftigen Regionalligisten Unterhaching wird Illertissen eine schwere Aufgabe. Denn die Schwaben sind Toto-Pokal-Experten. Nach 2021, 2022 und 2023 ist es nun das vierte Finale in fünf Jahren im Vöhlinstadion, in dem der FVI seine Heimspiele austrägt. Im Halbfinale schalteten die Illertisser den Drittligisten FC Ingolstadt aus.

Illertissen beendete die Regionalliga-Saison auf dem neunten Platz. Nach sehr gutem Saisonstart kam der FV immer mehr ins Stottern und konnte in den letzten elf Liga-Partien nicht gewinnen. Der letzte Sieg in der Liga ist knappe zwei Monate her, als Illertissen den Absteiger Bamberg 1:0 schlug.

Die Hachinger wollen ihre verkorkste Saison noch halbwegs retten. Der Sieg im Toto-Pokal wäre nicht nur sportlich Gold wert. Denn dem Gewinner des Spiels winken Prämien in Höhe von rund 210.000 Euro. Geld, dass die chronisch klammen Hachinger dringend gebrauchen können, um einen schlagkräftigen Kader für die Regionalliga zusammenzustellen. (the/vfi)