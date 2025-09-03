Toto Pokal: Erlbach fordert Favorit Unterhaching bis an die Grenzen

Die Sensation schien greifbar – doch am Ende setzte sich der Favorit durch: Mit 0:2 unterlag der SV Erlbach im Achtelfinale des Totopokals der SpVgg Unterhaching. Vor 1250 Zuschauern präsentierte sich der Bayernligist über weite Strecken auf Augenhöhe, musste sich jedoch der Kaltschnäuzigkeit des Regionalliga-Spitzenreiters geschlagen geben.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie. Früh prüften Milos Lukic und Cornelius Pfeiffer die beiden Torhüter, ehe Nils Ortel in der 13. Minute nach einer unzureichenden Abwehr den Ball trocken ins lange Eck setzte. Der Rückstand beeindruckte die Gastgeber kaum: Florian Wiedl und Lukic scheiterten knapp am Ausgleich, ehe Routinier Simon Skarlatidis unmittelbar vor der Pause eiskalt auf 2:0 erhöhte (45.).

Nach dem Seitenwechsel folgte die stärkste Phase des SVE. Chancen im Minutentakt ließen die Zuschauer hoffen: Levin Ramstetter, Tobias Duxner und Maximilian Sammereier drängten auf den Anschlusstreffer, doch Keeper Erion Avdija hielt Haching im Spiel. Gleich mehrfach flog der Ball hauchdünn über die Latte. Unterhaching blieb gefährlich und setzte sich intensiv zur Wehr – nicht zuletzt belegt durch acht Gelbe Karten und die gelb-rote Karte für Mike Gevorgyan (86.).

Am Ende blieb es beim 2:0, das den Favoriten ins Viertelfinale brachte. „Ich glaube dass wir ein munteres Spiel gesehen haben“ meinte Sven Bender, der Trainer von Unterhaching nach dem Spiel. „Ich bin natürlich zufrieden mit dem Weiterkommen, aber nicht mit der Art und Weise wie wir heute gespielt haben. Wir können zum Teil glücklich sein, denn wenn in der 2. Halbzeit ein Tor fällt, sieht das Spiel nochmal ganz anders aus und es wird extrem spannend. Großer Respekt an die Leistung von Erlbach, das war ein tolles Spiel von Euch“. Sein Gegenüber Lukas Lechner nannte den Pokal eine „absolute Zugabe“, der Fokus liege klar auf der Liga. Daher habe man das Spiel heute „total genossen, am Samstag gegen Nördlingen geht es aber wieder um drei Punkte und die sollen in Erlbach bleiben“.

Erlbach verabschiedete sich zwar aus dem Wettbewerb, gewann jedoch an Ansehen: Gegen einen ambitionierten Regionalligisten lieferte das Team ein Spiel, das Mut für die kommenden Aufgaben macht.