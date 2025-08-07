Toto-Pokal Donau/Isar: Dramatische Elfmeterschießen

Die 2. Runde des Totopokals bot spannende Begegnungen, klare Dominanzen und einige überraschende Wendungen. Bemerkenswert war der deutliche Sieg des SC Moosen/Vils, der den FSV Steinkirchen mit 7:0 förmlich überrannte. Ebenso überzeugte der FC Mindelstetten mit einem klaren 5:0 gegen den FC Hepberg. Enger ging es hingegen bei der Partie zwischen dem FC Herzogstadt und den FC SF Eitting zu. Nach einem nervenaufreibenden Elfmeterschießen setzte sich FC SF Eitting mit 9:8 durch. In einem weiteren packenden Duell gewann der SV Kranzberg knapp mit 3:2 gegen SG SC Tegernbach/Rudelzhausen. Überraschend stark präsentierte sich der TV Münchsmünster mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TV Vohburg. Auch der VfB Pörnbach bewies Durchsetzungsvermögen und bezwang den TSV Wolnzach mit 4:3. In den weiteren Partien dominierten überwiegend die Favoriten. Der MTV 1862 Pfaffenhofen ließ der SpVgg Steinkirchen beim 4:1-Sieg keine Chance. Der SV Kasing setzte sich mit 6:5 gegen den TSV Kösching in einem torreichen Spiel durch. Die zweite Runde zeigte einmal mehr die Faszination des Pokals: klare Favoritensiege, knappe Entscheidungen und dramatische Elfmeterschießen.

Der SC Moosen/Vils zeigte eine beeindruckende Teamleistung mit variantenreichen Angriffen und einer stabilen Defensive. Der FSV Steinkirchen hatte kaum Chancen, nennenswert ins Spiel zu kommen. Mit diesem souveränen Sieg zieht der SC Moosen/Vils verdient in die nächste Pokalrunde ein.

In der zweiten Halbzeit brach der FSV Steinkirchen endgültig ein. Thomas Breu traf in der 67. Minute zum 0:3 und Maximilian Bauer legte nur drei Minuten später das 0:4 nach. In der Schlussphase baute der SC Moosen/Vils seine Führung weiter aus: Andreas Forsthuber (77.), erneut Thomas Breu (80.) und Stefan Denk (87.) sorgten für den Endstand von 0:7.

Der SC Moosen/Vils dominierte das Pokalspiel gegen den FSV Steinkirchen von Beginn an und entschied die Partie mit einem klaren 7:0 für sich. Bereits in der 15. Minute erzielte Andreas Galler das 0:1 für die Gäste. Trotz vereinzelter Versuche des FSV, ins Spiel zu finden, blieb der SC Moosen/Vils überlegen. Alexander Weinzierl erhöhte kurz nach der Pause in der 47. Minute auf 0:2.

Der FC SF Eitting zieht nach einem nervenaufreibenden Pokalkrimi ins nächste Rund weiter. Beide Teams zeigten großen Kampfgeist, doch am Ende entschied das Glück im Elfmeterschießen.

Nach der regulären Spielzeit stand es 1:1, sodass das Elfmeterschießen entscheiden musste. Hier bewiesen beide Teams Nervenstärke, doch am Ende hatte der FC SF Eitting die Nase vorn. Domenik Gruber verwandelte den entscheidenden Elfmeter zum 9:8.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit entwickelte sich in der zweiten Hälfte ein offener Schlagabtausch. In der 74. Minute brachte Domenik Gruber die Gäste in Führung. Der FC Herzogstadt zeigte Moral und glich in der 87. Minute durch Tobias Paulus aus.

In einem packenden Pokalspiel setzte sich der FC SF Eitting mit 9:8 nach Elfmeterschießen gegen den FC Herzogstadt durch. Vor 125 Zuschauern boten beide Teams Spannung pur bis zum letzten Schuss.

Der SV Langenbach zieht somit verdient in die nächste Runde des Pokals ein. Beide Teams zeigten eine engagierte Leistung, doch Langenbach nutzte seine Chancen konsequenter.

Nach dem Seitenwechsel kam der SV Langenbach entschlossener aus der Kabine. Bereits in der 50. Minute erzielte Julian Hauner das verdiente 0:1 und brachte Langenbach in Führung. Der SV Dietersheim versuchte danach, den Druck zu erhöhen und wechselte offensiv, doch die Defensive von Langenbach stand sicher. In der 79. Minute sorgte Jakob Schulz mit seinem Treffer zum 0:2 für die Vorentscheidung. Trotz weiterer Bemühungen gelang es Dietersheim nicht, den Anschluss zu erzielen.

In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Der SV Dietersheim agierte defensiv stabil, während der SV Langenbach durch schnelles Umschaltspiel Akzente setzte. Trotz einiger Gelegenheiten blieb es zur Pause beim torlosen Remis.

Im spannenden Pokalduell zwischen dem SV Dietersheim und dem SV Langenbach setzte sich die Gastmannschaft mit 2:0 durch. Vor 80 Zuschauern zeigte sich ein temporeiches Spiel mit zahlreichen Chancen auf beiden Seiten.

Trainer Michael Stiller zeigte sich nach dem Spiel hochzufrieden: „Nach dem Rückstand hat die Mannschaft Moral bewiesen und unser Spielsystem perfekt umgesetzt. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner dominiert und unsere Chancen konsequent genutzt.“ Mit dieser starken Leistung unterstreicht der TSV Allershausen seine Ambitionen im Pokalwettbewerb.

Nach dem Seitenwechsel dominierte Allershausen die Begegnung klar. Florian Augscheller erhöhte in der 50. Minute auf 3:1. Domenik Baller stellte mit seinem zweiten Treffer (57.) die Weichen endgültig auf Sieg. In der Schlussphase erhöhten Dario Turkman (72.) und erneut Florian Augscheller (78.) auf den Endstand von 6:1.

Im Pokalspiel zwischen dem TSV Paunzhausen und dem TSV Allershausen setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Stiller souverän mit 6:1 durch. Vor 80 Zuschauern zeigte Allershausen vor allem in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Leistung. Paunzhausen startete besser in die Partie und ging in der 17. Minute durch Muhammed Genc in Führung. Doch Allershausen ließ sich nicht beirren. Kurz vor der Pause drehte das Team von Michael Stiller das Spiel: Zunächst traf Simon Hilmer per Foulelfmeter zum Ausgleich (45.), ehe Domenik Baller in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+2) auf 2:1 erhöhte.

Im Pokalspiel zwischen dem FC Hepberg und dem FC Mindelstetten setzte sich der FC Mindelstetten souverän mit 5:0 durch. Die Gäste dominierten das Spiel von Beginn an und ließen den Gastgebern kaum Chancen. Bereits in der 20. Minute brachte Josef Wilhelm den FC Mindelstetten mit 0:1 in Führung und setzte damit ein frühes Ausrufezeichen. Hepberg bemühte sich um den Ausgleich, konnte jedoch die gut organisierte Defensive der Gäste nicht überwinden. In der zweiten Halbzeit erhöhte der FC Mindelstetten das Tempo. Marcel Wilhelm erzielte in der 72. Minute das 0:2, nur zwei Minuten später traf Trainer Marcel Kappelmaier selbst zum 0:3. Der FC Hepberg konnte dem Druck nicht standhalten, sodass Jonas Schoberer in der 80. Minute auf 0:4 erhöhte. Den Schlusspunkt setzte Ben Forchhammer in der 86. Minute mit dem 0:5.

Das Pokalspiel zwischen dem SV Eitensheim und dem TSV Gaimersheim war von Beginn an spannend. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung vor 180 Zuschauern. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang dem SV Eitensheim der verdiente Führungstreffer in der 62. Minute. Trainer und Spieler Benedikt Vollnhals erzielte das 1:0 mit einem sehenswerten Schuss. Nur zehn Minuten später erhöhte Robert Cipf auf 2:0 und brachte den SV Eitensheim in eine komfortable Position. Doch der TSV Gaimersheim gab sich nicht geschlagen. In der 79. Minute verwandelte Dennis Hüttinger einen Foulelfmeter sicher zum 2:1-Anschlusstreffer. Trotz intensiver Schlussphase und mehreren Chancen konnte der TSV den Ausgleich nicht mehr erzielen. Der SV Eitensheim zeigte eine starke Teamleistung und verdiente sich den Sieg dank einer engagierten zweiten Halbzeit. Der TSV Gaimersheim kämpfte tapfer, konnte jedoch den Rückstand nicht mehr aufholen.

In einem packenden Pokalfight zwischen dem TSV Kösching und dem SV Kasing setzte sich der SV Kasing mit 6:5 nach Elfmeterschießen durch. Der TSV Kösching legte einen Blitzstart hin. Bereits in der 2. Minute brachte Johannes Tannwitz die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der SV Kasing antwortete jedoch in der 16. Minute durch Fabian Reichenberger, der den Ausgleich zum 1:1 erzielte. Kösching ließ sich davon nicht beirren, und Zakaria El Wardi stellte in der 35. Minute den alten Abstand wieder her. Doch kurz vor der Pause (45.+2) schlug erneut Reichenberger zu und glich zum 2:2 aus. Nach dem Seitenwechsel zeigten beide Teams großen Einsatz, jedoch ohne weitere Tore in der regulären Spielzeit. Auch die Verlängerung brachte keine Entscheidung, sodass es ins Elfmeterschießen ging. Hier bewies der SV Kasing die besseren Nerven. Erneut war Fabian Reichenberger erfolgreich und verwandelte den ersten Elfmeter (2:3). Tobias Wolfsfellner (2:4), Ömer Sali Moustafa (2:5), Patrick Rzepka (2:6) erhöhten für Kasing. Kösching kämpfte sich mit Treffern von Simon Ostermeier (3:6), Jonas Betz (4:6) und Sebastian Schneeberger (5:6) zurück, doch der Rückstand war zu groß. Der TSV Kösching zeigte eine starke Leistung, musste sich jedoch nach einem dramatischen Elfmeterschießen dem SV Kasing geschlagen geben. Matchwinner war ohne Zweifel Fabian Reichenberger, der mit drei Toren seine Klasse bewies.

Der TV Münchsmünster erwischte den besseren Start und ging in der 18. Minute durch Dennis Fuchs verdient mit 0:1 in Führung. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Halbzeit bei diesem Spielstand. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der TV Vohburg den Druck, was in der 65. Minute zum verdienten Ausgleich durch Florian Hauber führte. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn bereits drei Minuten später brachte Moritz Feigl den TV Münchsmünster wieder in Führung (68.). In der Schlussphase versuchte der TV Vohburg alles, um erneut auszugleichen, doch Silas Wisser sorgte in der 87. Minute mit seinem Treffer zum 1:3 für die Entscheidung. Der TV Münchsmünster zeigte sich insgesamt effizienter vor dem Tor und sicherte sich damit verdient den Einzug in die nächste Pokalrunde. Der TV Vohburg kämpfte tapfer, musste sich jedoch trotz großem Einsatz geschlagen geben.

Der TSV Reichertshofen startete selbstbewusst in die Partie und konnte in der 41. Minute durch Justin Zoll, der auch auf dem Platz brillierte, mit 1:0 in Führung gehen. Dies war der verdiente Lohn für eine engagierte erste Halbzeit unter der Leitung von Trainer Efe Bulut. Nach dem Seitenwechsel zeigte der TSV Reichertshausen, trainiert von Serhat Akdogan, eine deutliche Leistungssteigerung. In der 64. Minute gelang Andrea Brancaccio der verdiente Ausgleichstreffer zum 1:1. Das Spiel blieb bis in die Schlussminuten spannend und intensiv. In der Nachspielzeit (90.+1) sorgte Dominik Platzer mit seinem Treffer für die Entscheidung. Mit großem Kampfgeist und einem starken Schlussspurt sicherte Reichertshausen den knappen 2:1-Sieg. Der TSV Reichertshausen zeigte Moral und drehte das Spiel nach einem Rückstand. Beide Teams boten den Zuschauern spannende Unterhaltung mit vielen packenden Szenen.

Der MTV 1862 Pfaffenhofen startete schwungvoll in die Partie und konnte bereits in der 20. Minute durch Flamur Mehmeti mit 1:0 in Führung gehen. Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Julian Kornas den fälligen Elfmeter sicher zum 2:0 in der 31. Minute. Nach der Halbzeitpause setzte der MTV seine Dominanz fort. Erneut war es Julian Kornas, der in der 49. Minute das 3:0 erzielte. In der 68. Minute trug sich schließlich Edin Ajdinovic in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:0. Trotz des deutlichen Rückstands gab sich die SpVgg Steinkirchen nicht auf. Tobias Langenegger gelang in der 84. Minute der Ehrentreffer zum 4:1, was zugleich den Endstand markierte. Der MTV 1862 Pfaffenhofen zeigte eine überzeugende Leistung und sicherte sich verdient den Sieg. Besonders hervorzuheben sind die starken Auftritte von Julian Kornas und Flamur Mehmeti, die maßgeblich zum Erfolg beitrugen. Die SpVgg Steinkirchen kämpfte bis zum Schluss, konnte jedoch der offensiven Überlegenheit des MTV wenig entgegensetzen.

In einem packenden Pokalfight setzte sich der VfB Pörnbach nach einer spektakulären Aufholjagd mit 4:3 gegen den TSV Wolnzach durch. Bereits in der 5. Minute brachte Leonhard Biersack den TSV Wolnzach mit einem frühen Treffer 1:0 in Führung. Doch der VfB Pörnbach ließ sich davon nicht beirren: In der 39. Minute glich Robin Wiechoczek zum 1:1 aus. Kurz vor der Halbzeitpause sorgte Alexios Trouboukis jedoch für die erneute Führung des TSV Wolnzach (45.). Nach dem Seitenwechsel erhöhte Valentin Rebl in der 47. Minute sogar auf 3:1, was zunächst nach einer komfortablen Führung für die Hausherren aussah. Doch der VfB Pörnbach zeigte Moral: Robin Wiechoczek verwandelte in der 56. Minute einen Foulelfmeter zum 3:2. Der Ausgleich ließ nicht lange auf sich warten – Patrick Busche traf in der 77. Minute zum 3:3. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf. In der 84. Minute bekam der VfB Pörnbach erneut einen Foulelfmeter zugesprochen, den Robin Wiechoczek sicher zum 3:4-Endstand verwandelte. Damit avancierte er mit drei Treffern zum Matchwinner. Der VfB Pörnbach zeigte eine beeindruckende Moral und drehte ein schon verloren geglaubtes Spiel. Der TSV Wolnzach hingegen verpasste es, die Führung souverän zu verteidigen und scheidet trotz einer starken ersten Hälfte aus dem Pokal aus.

Der SV Eintracht 60 Berglern legte einen furiosen Start hin und ging bereits in der 15. Minute durch Maximilian Buchner mit 0:1 in Führung. Nur zehn Minuten später erhöhte Maurice Steck in der 25. Minute auf 0:2 und stellte die Weichen früh auf Sieg. In der zweiten Halbzeit kontrollierte Berglern das Spielgeschehen und ließ kaum Chancen für Taufkirchen zu. Kurz vor Schlusspfiff sorgte Maurice Steck mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter in der 90. Minute für das 0:3. In der Nachspielzeit setzte Thomas Schmid mit seinem Treffer in der 91. Minute den Schlusspunkt zum verdienten 0:4-Endstand. Der SV Eintracht 60 Berglern überzeugte mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und effizienter Chancenverwertung. BSG Taufkirchen fand über weite Strecken des Spiels kein Mittel gegen die kompakte Defensive und das schnelle Umschaltspiel der Gäste. 250 begeisterte Fans verfolgten die Partie und sorgten für eine tolle Pokalatmosphäre.

In einem spannenden Pokalspiel trafen die SG Hörlkofen / SV Wörth und der FC Forstern aufeinander. Vor 100 Zuschauern entwickelte sich eine hart umkämpfte Partie. Bereits in der 30. Minute brachte Max Lindenblatt den FC Forstern in Führung. Die Defensive der SG Hörlkofen / SV Wörth war in dieser Situation nicht konsequent genug, und Lindenblatt nutzte die Gelegenheit eiskalt. Nach der Pause drängte die SG Hörlkofen / SV Wörth auf den Ausgleich. In der 70. Minute war es schließlich Paul Englert, der das 1:1 erzielte und damit das Spiel wieder offen gestaltete. Als alles auf ein Elfmeterschießen hindeutete, verhängte Schiedsrichter Marco Wölfl in der Nachspielzeit (90.+3) einen Foulelfmeter zugunsten des FC Forstern. Maximilian Faltlhauser übernahm die Verantwortung und verwandelte sicher zum 1:2-Endstand.

Der TSV Aspis Taufkirchen dominierte das Pokalspiel gegen die SG Reichenkirchen von Beginn an und sicherte sich einen klaren 4:0-Auswärtssieg. Bereits in der 13. Minute brachte Julian Schaumaier seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur 13 Minuten später erhöhte Schaumaier erneut (26.) und stellte die Weichen früh auf Sieg. Nach der Halbzeitpause setzte der TSV seine Überlegenheit fort. In der 61. Minute fiel das 0:3 durch ein unglückliches Eigentor der SG Reichenkirchen. Nur fünf Minuten später komplettierte Julian Schaumaier seinen Hattrick mit einem weiteren Treffer (66.) und besiegelte damit den Endstand von 0:4. Der TSV Aspis Taufkirchen zeigte eine souveräne Leistung und überzeugte sowohl offensiv als auch defensiv. Julian Schaumaier war der Mann des Spiels mit drei Treffern, während die SG Reichenkirchen kaum Mittel fand, dem Druck standzuhalten.