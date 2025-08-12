Toto-Pokal Donau/Isar 3.Runde

Die Pokalspiele boten eine bunte Mischung aus spannenden Elfmeterschießen, torreichen Spektakeln und souveränen Siegen. Besonders stachen die treffsicheren Akteure wie Julian Schaumaier und Janis Kratzl hervor. Insgesamt zeigte sich der Pokal von seiner abwechslungsreichen Seite mit packenden Duellen und überraschenden Wendungen.
In einem nervenaufreibenden Pokalspiel zwischen dem SV Oberstimm und dem TSV Rohrbach ging es nach einem packenden Elfmeterschießen mit 5:6 zugunsten der Gäste aus Rohrbach aus. Nach regulärer Spielzeit stand es torlos unentschieden, sodass die Entscheidung vom Punkt fallen musste. Moritz Schapfl, Gabriel Niedermeir, Niklas Schabenberger, Maximilian Amper, Michael Sperrer und der entscheidende Schütze Florian Surauer trafen für den TSV Rohrbach. Auf Seiten von SV Oberstimm waren Thomas Frank, Giovanni Russo, Edwin Engelmann, Nico Zirngibl und Arthur Reimer erfolgreich.
Ein Spiel voller Dramatik und Spannung, in dem der TSV Rohrbach die besseren Nerven vom Punkt bewies.
In einem torreichen Spektakel setzte sich der TSV Aspis Taufkirchen mit 7:4 gegen den SC Moosen/Vils durch. Besonders herausragend war Julian Schaumaier, der gleich vier Treffer beisteuerte, darunter zwei verwandelte Foulelfmeter. Die weiteren Tore erzielten Meysam Amiripur, Patrick Teuber sowie Thomas Breu für den SC Moosen/Vils. Aufseiten von Moosen trafen Felix Sperr, Alexander Weinzierl und Kilian Kranich.
Ein Offensivfeuerwerk beider Teams mit dem TSV Aspis Taufkirchen als verdientem Sieger dank des treffsicheren Julian Schaumaier.
Der TSV Allershausen dominierte das Spiel nach Belieben und gewann deutlich mit 8:0 gegen den SV Pulling. Die Treffer erzielten Thomas Ostermaier, Jasko Hamzagic (2x), Simon Hilmer, Domenik Baller, Janis Kratzl (2x, davon ein Foulelfmeter) sowie Florian Augscheller.
Eine beeindruckende Leistung des TSV Allershausen, der spielerisch sowie torreich überzeugte.
Der SV Kranzberg setzte sich souverän mit 3:1 gegen den SV Langenbach durch. Die Tore für Kranzberg erzielten Julian Gebhard, Bastian Walter und in der Nachspielzeit Florian Kleidorfer. Den Ehrentreffer für Langenbach markierte Hannes Kain kurz vor Spielende.
Ein verdienter Sieg für den SV Kranzberg, der das Spiel über weite Strecken dominierte.
Der FC Geisenfeld gewann souverän mit 2:0 gegen den TV Münchsmünster. Bilal Rihani brachte sein Team früh in Führung, ehe Simon Kirmaier kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte.
Ein kontrollierter und verdienter Sieg des FC Geisenfeld, der dem Gegner kaum Chancen ließ.