Toto-Pokal Donau/Isar 3.Runde

In einem nervenaufreibenden Pokalspiel zwischen dem SV Oberstimm und dem TSV Rohrbach ging es nach einem packenden Elfmeterschießen mit 5:6 zugunsten der Gäste aus Rohrbach aus. Nach regulärer Spielzeit stand es torlos unentschieden, sodass die Entscheidung vom Punkt fallen musste. Moritz Schapfl, Gabriel Niedermeir, Niklas Schabenberger, Maximilian Amper, Michael Sperrer und der entscheidende Schütze Florian Surauer trafen für den TSV Rohrbach. Auf Seiten von SV Oberstimm waren Thomas Frank, Giovanni Russo, Edwin Engelmann, Nico Zirngibl und Arthur Reimer erfolgreich.

Ein Spiel voller Dramatik und Spannung, in dem der TSV Rohrbach die besseren Nerven vom Punkt bewies.