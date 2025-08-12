 2025-08-11T11:59:41.423Z

Totopokal
– Foto: Joseph Felix Treffler

Toto-Pokal Donau/Isar 3.Runde

Torreiches Spektakel: TSV Aspis Taufkirchen besiegt SC Moosen/Vils mit 7:4

Verlinkte Inhalte

Totopokal Donau/Isar
Münchsmünste
Allershausen
SV Kranzberg
Geisenfeld

Die Pokalspiele boten eine bunte Mischung aus spannenden Elfmeterschießen, torreichen Spektakeln und souveränen Siegen. Besonders stachen die treffsicheren Akteure wie Julian Schaumaier und Janis Kratzl hervor. Insgesamt zeigte sich der Pokal von seiner abwechslungsreichen Seite mit packenden Duellen und überraschenden Wendungen.

Heute, 18:30 Uhr
SV Oberstimm
SV OberstimmSV Oberstimm
TSV Rohrbach
TSV RohrbachRohrbach
5
n.E.
6
Abpfiff

In einem nervenaufreibenden Pokalspiel zwischen dem SV Oberstimm und dem TSV Rohrbach ging es nach einem packenden Elfmeterschießen mit 5:6 zugunsten der Gäste aus Rohrbach aus. Nach regulärer Spielzeit stand es torlos unentschieden, sodass die Entscheidung vom Punkt fallen musste. Moritz Schapfl, Gabriel Niedermeir, Niklas Schabenberger, Maximilian Amper, Michael Sperrer und der entscheidende Schütze Florian Surauer trafen für den TSV Rohrbach. Auf Seiten von SV Oberstimm waren Thomas Frank, Giovanni Russo, Edwin Engelmann, Nico Zirngibl und Arthur Reimer erfolgreich.

Ein Spiel voller Dramatik und Spannung, in dem der TSV Rohrbach die besseren Nerven vom Punkt bewies.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Aspis Taufkirchen
TSV Aspis TaufkirchenA Taufkirche
SC Moosen/Vils
SC Moosen/VilsSC Moosen/Vi
7
4
Abpfiff

In einem torreichen Spektakel setzte sich der TSV Aspis Taufkirchen mit 7:4 gegen den SC Moosen/Vils durch. Besonders herausragend war Julian Schaumaier, der gleich vier Treffer beisteuerte, darunter zwei verwandelte Foulelfmeter. Die weiteren Tore erzielten Meysam Amiripur, Patrick Teuber sowie Thomas Breu für den SC Moosen/Vils. Aufseiten von Moosen trafen Felix Sperr, Alexander Weinzierl und Kilian Kranich.

Ein Offensivfeuerwerk beider Teams mit dem TSV Aspis Taufkirchen als verdientem Sieger dank des treffsicheren Julian Schaumaier.

Heute, 19:00 Uhr
SV Pulling
SV PullingSV Pulling
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
0
8
Abpfiff

Der TSV Allershausen dominierte das Spiel nach Belieben und gewann deutlich mit 8:0 gegen den SV Pulling. Die Treffer erzielten Thomas Ostermaier, Jasko Hamzagic (2x), Simon Hilmer, Domenik Baller, Janis Kratzl (2x, davon ein Foulelfmeter) sowie Florian Augscheller.

Eine beeindruckende Leistung des TSV Allershausen, der spielerisch sowie torreich überzeugte.

Heute, 18:30 Uhr
SV Langenbach
SV LangenbachLangenbach
SV Kranzberg
SV KranzbergSV Kranzberg
1
3
Abpfiff

Der SV Kranzberg setzte sich souverän mit 3:1 gegen den SV Langenbach durch. Die Tore für Kranzberg erzielten Julian Gebhard, Bastian Walter und in der Nachspielzeit Florian Kleidorfer. Den Ehrentreffer für Langenbach markierte Hannes Kain kurz vor Spielende.

Ein verdienter Sieg für den SV Kranzberg, der das Spiel über weite Strecken dominierte.

Heute, 18:30 Uhr
FC Geisenfeld
FC GeisenfeldGeisenfeld
TV Münchsmünster
TV MünchsmünsterMünchsmünste
2
0
Abpfiff

Der FC Geisenfeld gewann souverän mit 2:0 gegen den TV Münchsmünster. Bilal Rihani brachte sein Team früh in Führung, ehe Simon Kirmaier kurz vor Schluss für die Entscheidung sorgte.

Ein kontrollierter und verdienter Sieg des FC Geisenfeld, der dem Gegner kaum Chancen ließ.

Aufrufe: 012.8.2025, 22:01 Uhr
Helmut KampaAutor