Toto-Pokal Donau/Isar

Neufahrn kampflos weiter. FC Mintraching ist nicht angetreten.

Das Spiel zwischen SC Massenhausen und dem TSV Eching war von Beginn an hart umkämpft. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz, wobei TSV Eching in der zweiten Halbzeit die entscheidende Szene setzte. In der 58. Minute erzielte Daniel Mömkes das einzige Tor des Spiels und sicherte damit den knappen Sieg für seine Mannschaft. SC Massenhausen versuchte in der verbleibenden Spielzeit, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch an der gut organisierten Abwehr des TSV Eching.

Der TSV Eching zieht dank des Treffers von Daniel Mömkes in der 58. Minute in die nächste Runde des Pokals ein. Trotz der Niederlage zeigte SC Massenhausen eine kämpferische Leistung vor 100 Zuschauern.