Toto-Pokal: Clou! Kreisklassist Eintracht München haut Zorneding raus

In der 4. Runde des Totopokals in München emfängt der Kreisklassist FC Eintracht München den Bezirksligisten TSV Zorneding. Das Spiel im Live-Ticker.
FC Eintracht München – TSV Zorneding 6:5
FC Eintracht München: Fabian Wiltschka, Marco Heilemann, Maximilian Steinöcker, Ahmed Abbas, Inaki Ugarte, Mahdi Ayubi (46. Alireza Wafahihanifa), Ioannis Zefalis (46. Ugur Cetinkaya) (70. Imad Bacha), Lyon Lyes Kindler, Marco Stiller (67. Stavros Ntemiris), Angelo Hauk, Hüseyin Gümüs - Trainer: Angelo Hauk
TSV Zorneding: David Šibila, Ralph Grillmayer, Noumory Keita, Moritz Eberhardt, Leon Seibt, Marfo Gyasi (29. Eduard Ospelkaus), Thomas Hahn (46. Kevin Pino Tellez), Luciano Dimitrijevic (65. Marfo Gyasi), Ridwan Adoyi (29. Barancan Sengül), Marinus Savary, Maximilian Jarosch (65. Ridwan Adoyi) - Trainer: Sascha Bergmann
Tore: 1:0 Hüseyin Gümüs (1.), 2:0 Angelo Hauk (3.), 3:0 Ioannis Zefalis (18.), 3:1 Marfo Gyasi (23.), 4:1 Ahmed Abbas (29.), 4:2 Maximilian Jarosch (51.), 4:3 Maximilian Jarosch (53.), 5:3 Lyon Lyes Kindler (54.), 6:3 Angelo Hauk (63.), 6:4 Kevin Pino Tellez (80.), 6:5 Kevin Pino Tellez (90.+4)