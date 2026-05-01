Toto-Pokal: Bruckmühl bezwingt Traunreut - auch Forstinning gewinnt

In den 90 Minuten hielt der FC Eintracht München gut mit, nach Abpfiff des Elfmeterschießens stand der Kreisklassist aber mit leeren Händen da. Daniele Ciarlesi brachte den VfB Forstinning nach etwas mehr als einer Stunde in Front, Marco Heilemann konnte nur wenige Minuten später ausgleichen. In der regulären Spielzeit fiel kein weiterer Treffer mehr, die Entscheidung zugunsten des Bezirksligisten fiel im Elferschießen.