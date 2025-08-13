Die dritte Runde im Toto-Pokal Donau/Isar ist vorbei. Unter anderem siegte der SC Eintracht Freising und die SpVgg Altenerding. Langengeisling schied überraschend aus.
Die Spiele des Toto-Pokals Donau/Isar am Mittwoch:
Kreisligist FC Eitting konnte die SpVgg Altenerding vor keine größeren Probleme stellen. Der Favorit ging kurz vor der Pause in Führung. Salomon Mwamba erzielte das 1:0 für den Bezirksligisten (40.). Eitting fand keine Antwort auf den Rückstand. Lucas Ude machte spät in der Partie den Deckel drauf und sorgte für den 2:0-Endstand (86.).
FC SF Eitting – SpVgg Altenerding 0:2
FC SF Eitting: Quirin Fendt, Marcel Güll, Johannes Lenz, Maxi Heilmaier, Jakob Heß, Michael Schrödl, Domenik Gruber, Louis Limmer, Sebastian Gruber, Max Modlmayr, Jeremy Bauer (72. Patrick Biener) - Trainer: Bastian Schweiger
SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (65. Patrick Lisiewicz), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Nasim Khemissi, Lukas Rymas (65. Johannes Dangl), Marco Baumann, Jannik Obermaier (57. Wiam Takruri), Salomon Mwamba (57. Leart Bilalli), Mario Dipalo, Advam Vital Rocha De Oliveira (72. Lucas Ude) - Trainer: Pedro Flores Locke
Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Salomon Mwamba (40.), 0:2 Lucas Ude (86.)
Der FC Langengeisling fliegt überraschend aus dem Toto-Pokal. Der Bezirksligist musste sich Kreisligist SV Berglern geschlagen geben, der die Überraschung schafft und eine Runde weiterzieht.
Maurice Steck brachte den Außenseiter in Führung (42.). Nach dem Wiederanpfiff kam der FCL durch Hannes Dornauer zwar zum Ausgleich (54.), kurz vor Schluss schlug Berglern aber erneut zu. Michael Faltlhauser erzielte den Siegtreffer für den Außenseiter (90.).
SV Eintracht 60 Berglern – FC Langengeisling 2:1
SV Eintracht 60 Berglern: Florian Ganslmeier, Fabian Taubmann, Georg Meier, Michael Faltlhauser, Michael Faltermaier, Lucas Wastian, Christoph Erhard, Maximilian Buchner, Adrian Frömmel (58. Maximilian Scheckenhofer), Thomas Schmid, Maurice Steck (93. Andreas Bauer) - Trainer: Michael Faltlhauser
FC Langengeisling: Paul Maiberger, Lucas Seeholzer, Filip Göpel (35. Thomas Hinterwimmer), Philipp Maiberger, Benedikt Schießl, Hannes Dornauer, Paul Bucher, Benedikt Kreischer, Karim Howlader, Jan Kern (46. Elias Mehringer) (68. Julian Bloch), Maximilian Birnbeck - Trainer: Maximilian Hintermaier
Schiedsrichter: Manuel Müller (St. Wolfgang) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Maurice Steck (42.), 1:1 Hannes Dornauer (54.), 2:1 Michael Faltlhauser (90.)
Klarer Sieg für den TSV Ober- Unterhaunstadt gegen den Türksichen SV 1972 Ingolstadt. Der Favorit setzte sich mit 6:1 (1:0) durch. In der ersten Halbzeit ging der Bezirksligist durch Florian Diegel in Führung (16.). In der zweiten Halbzeit sollte es dann bitter für den Außenseiter werden.
Erst erhöhte Angelo Boharu auf 2:0 (50.), wenig später sorgte ein Doppelschlag für die endgültige Entscheidung. Ramazan Kurnaz erzielte das 3:0 (62.), ehe Fabio Udella eine Minute später auf 4:0 stellte (63.). In der Schlussphase schnürte Boharu den Doppelpack (77.). Den Ehrentreffer für den Türkischen SV erzielte Ion Muradu (82.). Kurz vor Schluss traf auch Kurnaz zum zweiten Mal und stellte auf den 6:1-Endstand (90.).
Türkischer SV 1972 Ingolstadt – TSV Ober- Unterhaunstadt 1:6
Türkischer SV 1972 Ingolstadt: Marijan Maričić, Adar Gectan, Anil Kayrancioglu, Enis Kuqanaj, Ali Celik, Arda Keskin, Timucin Aslan, Jason Rottmar, Eren Kayhan (23. Timucin Aslan), Ion Muradu - Trainer: Onur Keskin
TSV Ober- Unterhaunstadt: Ali Cakmakci (46. Nils Stöver), Baran Cakir, Dogan Tiryaki, Florian Diegel, Fabio Udella, Angelo Boharu, Cem Hezer (55. Marko Grgosevic), Baris Soysal, Tarik Ahmetovic, Oliver Günther, Ramazan Kurnaz - Trainer: Servet Mengilli
Schiedsrichter: Pascal Lau (Gaimersheim) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Florian Diegel (16.), 0:2 Angelo Boharu (50.), 0:3 Ramazan Kurnaz (62.), 0:4 Fabio Udella (63.), 0:5 Angelo Boharu (77.), 1:5 Ion Muradu (82.), 1:6 Ramazan Kurnaz (90.)