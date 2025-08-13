Die dritte Runde im Toto-Pokal Donau/Isar ist vorbei. Unter anderem siegte der SC Eintracht Freising und die SpVgg Altenerding. Langengeisling schied überraschend aus.

Kreisligist FC Eitting konnte die SpVgg Altenerding vor keine größeren Probleme stellen. Der Favorit ging kurz vor der Pause in Führung. Salomon Mwamba erzielte das 1:0 für den Bezirksligisten (40.). Eitting fand keine Antwort auf den Rückstand. Lucas Ude machte spät in der Partie den Deckel drauf und sorgte für den 2:0-Endstand (86.).

FC SF Eitting – SpVgg Altenerding 0:2

FC SF Eitting: Quirin Fendt, Marcel Güll, Johannes Lenz, Maxi Heilmaier, Jakob Heß, Michael Schrödl, Domenik Gruber, Louis Limmer, Sebastian Gruber, Max Modlmayr, Jeremy Bauer (72. Patrick Biener) - Trainer: Bastian Schweiger

SpVgg Altenerding: Lukas Loher, Alexander Weiher (65. Patrick Lisiewicz), Ridwan Bello, Christoph Luberstetter, Nasim Khemissi, Lukas Rymas (65. Johannes Dangl), Marco Baumann, Jannik Obermaier (57. Wiam Takruri), Salomon Mwamba (57. Leart Bilalli), Mario Dipalo, Advam Vital Rocha De Oliveira (72. Lucas Ude) - Trainer: Pedro Flores Locke

Schiedsrichter: Julian Neumann (Wörth) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Salomon Mwamba (40.), 0:2 Lucas Ude (86.)