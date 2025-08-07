Toto-Pokal: BC Attaching zieht in Runde Drei ein

Der BC Attaching erwischte den besseren Start. Bereits in der 17. Minute brachte Lazar Mijović die Gäste mit einem Treffer zur 0:1 Führung. Der FC Neufahrn ließ sich jedoch nicht entmutigen und fand nach einer starken Phase den Ausgleich. In der 38. Minute erzielte Lucie Spielmann den verdienten 1:1-Ausgleich, was die Partie wieder spannend machte.

Nach der Halbzeitpause setzte BC Attaching ein starkes Zeichen. In der 51. Minute traf Lukas Ederer zur erneuten Führung (1:2). Nur eine Minute später, in der 52. Minute, erhöhte Jonas Sittenauer auf 1:3. Dieser Doppelschlag brachte die Vorentscheidung, da der FC Neufahrn trotz kämpferischer Leistung keine weiteren Treffer erzielen konnte.