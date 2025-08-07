Toto-Pokal: BC Attaching zieht in Runde Drei ein

Der BC Attaching erwischte den besseren Start. Bereits in der 17. Minute brachte Lazar Mijović die Gäste mit einem Treffer zur 0:1 Führung. Der FC Neufahrn ließ sich jedoch nicht entmutigen und fand nach einer starken Phase den Ausgleich. In der 38. Minute erzielte Lucie Spielmann den verdienten 1:1-Ausgleich, was die Partie wieder spannend machte.
Nach der Halbzeitpause setzte BC Attaching ein starkes Zeichen. In der 51. Minute traf Lukas Ederer zur erneuten Führung (1:2). Nur eine Minute später, in der 52. Minute, erhöhte Jonas Sittenauer auf 1:3. Dieser Doppelschlag brachte die Vorentscheidung, da der FC Neufahrn trotz kämpferischer Leistung keine weiteren Treffer erzielen konnte.
Aufstellungen:
Der BC Attaching zeigte sich effizient vor dem Tor und entschied das Spiel mit einem Doppelschlag in der zweiten Halbzeit. Der FC Neufahrn kämpfte bis zum Schluss, konnte jedoch die Niederlage nicht mehr abwenden. Die 90 Zuschauer erlebten ein spannendes Pokalspiel mit sehenswerten Toren.