Toto-Pokal-Auslosung: Das ist der Achtelfinalgegner der Löwen Achtelfinale steht fest von Michel Guddat · Heute, 12:45 Uhr · 0 Leser

Raphael Wach übernahm die Kapitänsbinde im Pokalspiel gegen den FC Wendelstein. – Foto: Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Es geht Schlag auf Schlag: Kaum hat der TSV 1860 die zweite Pokalrunde überwunden, steht schon das Achtelfinale an. Die Löwen treffen dabei auf einen Ligakonkurrenten.

Update vom 13. August, 12:45 Uhr: Die Löwen kennen ihren Gegner! Im Achtelfinale des Toto-Pokals geht es für den TSV 1860 München gegen den oberbayerischen Ligakonkurrenten TSV Buchbach. Und das im Stadion an der Grünwalder Straße. Die finale Ansetzung wird in Kürze bekannt gegeben. Erstmeldung vom 13. August, 10:49 Uhr: Nach Wendelstein ist vor Verein X – am heutigen Donnerstagmittag, 12:30 Uhr, rollen die Kugeln im Münchner „Haus des Fußballs“. Denn: Der Bayerische Fußball-Verband lost die Achtelfinalpartien des Toto-Pokals aus. Und der TSV 1860 München könnte auf attraktive Gegner treffen.

Nach Kreisklassist Eintracht Berglern (5:0) und Landesligist FC Wendelstein (5:1) ist die Zeit der Dorfplatzromantik für die Löwen in dieser Saison wohl vorbei – zumindest mit Blick auf den Pokal. Denn die Münchner, die ihre Pflichtaufgaben in der ersten und zweiten Runde souverän und glanzlos meisterten, befinden sich in der Südgruppe mit zahlreichen Ligakonkurrenten. Lediglich ein Underdog: Auf diese Teams könnte der TSV 1860 München treffen Die 16 Achtelfinalisten werden in zwei Gruppen eingeteilt, regional getrennt in Nord und Süd. Diese wiederum sind in zwei Töpfe eingeteilt. Alle Drittligisten und Regionalligisten sitzen in diesen Gruppen in einem Topf. Alle niedrigerklassigen Vereine warten in Topf 2 auf ihren Gegner. Da sich in der Südgruppe hauptsächlich die Favoriten durchsetzten, sieht die Gruppe der potenziellen Löwengegner folgendermaßen aus: