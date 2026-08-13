Toto-Pokal-Auslosung: Das ist der Achtelfinalgegner der Löwen

Es geht Schlag auf Schlag: Kaum hat der TSV 1860 die zweite Pokalrunde überwunden, steht schon das Achtelfinale an. Die Löwen treffen dabei auf einen Ligakonkurrenten.
Update vom 13. August, 12:45 Uhr: Die Löwen kennen ihren Gegner! Im Achtelfinale des Toto-Pokals geht es für den TSV 1860 München gegen den oberbayerischen Ligakonkurrenten TSV Buchbach. Und das im Stadion an der Grünwalder Straße. Die finale Ansetzung wird in Kürze bekannt gegeben.
Erstmeldung vom 13. August, 10:49 Uhr: Nach Wendelstein ist vor Verein X – am heutigen Donnerstagmittag, 12:30 Uhr, rollen die Kugeln im Münchner „Haus des Fußballs“. Denn: Der Bayerische Fußball-Verband lost die Achtelfinalpartien des Toto-Pokals aus. Und der TSV 1860 München könnte auf attraktive Gegner treffen.
Nach Kreisklassist Eintracht Berglern (5:0) und Landesligist FC Wendelstein (5:1) ist die Zeit der Dorfplatzromantik für die Löwen in dieser Saison wohl vorbei – zumindest mit Blick auf den Pokal. Denn die Münchner, die ihre Pflichtaufgaben in der ersten und zweiten Runde souverän und glanzlos meisterten, befinden sich in der Südgruppe mit zahlreichen Ligakonkurrenten.
Die 16 Achtelfinalisten werden in zwei Gruppen eingeteilt, regional getrennt in Nord und Süd. Diese wiederum sind in zwei Töpfe eingeteilt. Alle Drittligisten und Regionalligisten sitzen in diesen Gruppen in einem Topf. Alle niedrigerklassigen Vereine warten in Topf 2 auf ihren Gegner. Da sich in der Südgruppe hauptsächlich die Favoriten durchsetzten, sieht die Gruppe der potenziellen Löwengegner folgendermaßen aus:
Südgruppe:
Topf 1: TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, TSV 1882 Landsberg, TSV Schwaben Augsburg, SV Wacker Burghausen, TSV Buchbach, SpVgg Unterhaching
Topf 2: FC Dingolfing (Landesliga)
Nordgruppe:
Topf 1: SSV Jahn Regensburg, FC Würzburger Kickers, VfB Eichstätt, TSV Aubstadt, 1. FC Schweinfurt 05, SpVgg Bayreuth
Topf 2: TSV Neudrossenfeld, SpVgg Weiden (beide Bayernliga)
Wie immer gilt: Der niedrigerklassige Verein hat automatisch Heimrecht. Werden zwei Teams aus einer Liga gezogen, hat das erstgezogene Team Heimrecht.
Als Regelspieltag ist Dienstag, 25. August, angesetzt. Da zeitgleich jedoch die Amateure des FC Bayern München gegen den FC Memmingen spielen und das Grünwalder Stadion belegen, dürften die Löwen auf den Mittwoch ausweichen, sofern sie ein Heimspiel ausgelost bekommen.