Toto-Pokal-Auslosung: Auf diese Gegner könnte der TSV 1860 München treffen Aufteilung der Töpfe nach Nord und Süd von Sarah Georgi · Heute, 14:13 Uhr · 0 Leser

Der TSV 1860 München hat den FC Wendelstein mit 5:1 aus dem Pokal gekickt. – Foto: Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Die zweite Runde des Toto-Pokals ist fast beendet. 15 von 16 Achtelfinal-Teilnehmern stehen fest. Am Donnerstag erfolgt die nächste Auslosung.

Pokalüberraschung bleibt aus: Mit dem 5:1-Sieg über den FC Wendelstein hat sich der TSV 1860 München souverän einen Platz im Achtelfinale des Bayerischen Toto-Pokals gesichert. Ebenfalls eine Runde weiter ist die SpVgg Unterhaching, die beim SV Heimstetten zwar Anlaufprobleme hatte, dank Torjäger Jeroen Krupa aber noch einen deutlichen Sieg gegen den Bayernligisten einfuhr. SpVgg Unterhaching, Wacker Burghausen und Co. sind im Süd-Topf Bis auf die Partie zwischen dem Landesligisten TSV Seebach und dem Drittligisten Jahn Regensburg sind alle Partien der zweiten Runde gespielt. Und es geht Schlag auf Schlag: Am Donnerstag, 13. August, lost der Bayerische Fußball-Verband die Achtelfinal-Partien wie gewohnt aus. Beginn der Übertragung ist um 12:30 Uhr (wir berichten im Live-Ticker).

Die Achtelfinalisten werden dabei anhand ihrer regionalen Lage in eine Nord- und eine Südgruppe aufgeteilt. Innerhalb dieser Gruppen wird es zwei Töpfe geben. In Topf 1 befinden sich die Dritt- und Regionalligisten, in Topf 2 alle niederklassigeren Vereine. Diese haben wie gewohnt Heimrecht. Bei gleicher Ligazugehörigkeit entscheidet das Los über den Austragungsort. Durch die noch ausstehende Partie ist die Aufteilung bislang nicht vollständig geklärt. Wird Drittligist Jahn Regensburg seiner Favoritenrolle gerecht, sähen die Töpfe wohl wie folgt aus: