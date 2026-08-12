 2026-08-12T04:46:12.593Z

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Toto-Pokal-Auslosung: Auf diese Gegner könnte der TSV 1860 München treffen

Aufteilung der Töpfe nach Nord und Süd

von Sarah Georgi · Heute, 14:13 Uhr · 0 Leser
Der TSV 1860 München hat den FC Wendelstein mit 5:1 aus dem Pokal gekickt.
Der TSV 1860 München hat den FC Wendelstein mit 5:1 aus dem Pokal gekickt. – Foto: Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

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Die zweite Runde des Toto-Pokals ist fast beendet. 15 von 16 Achtelfinal-Teilnehmern stehen fest. Am Donnerstag erfolgt die nächste Auslosung.

Pokalüberraschung bleibt aus: Mit dem 5:1-Sieg über den FC Wendelstein hat sich der TSV 1860 München souverän einen Platz im Achtelfinale des Bayerischen Toto-Pokals gesichert. Ebenfalls eine Runde weiter ist die SpVgg Unterhaching, die beim SV Heimstetten zwar Anlaufprobleme hatte, dank Torjäger Jeroen Krupa aber noch einen deutlichen Sieg gegen den Bayernligisten einfuhr.

SpVgg Unterhaching, Wacker Burghausen und Co. sind im Süd-Topf

Bis auf die Partie zwischen dem Landesligisten TSV Seebach und dem Drittligisten Jahn Regensburg sind alle Partien der zweiten Runde gespielt. Und es geht Schlag auf Schlag: Am Donnerstag, 13. August, lost der Bayerische Fußball-Verband die Achtelfinal-Partien wie gewohnt aus. Beginn der Übertragung ist um 12:30 Uhr (wir berichten im Live-Ticker).

Die Achtelfinalisten werden dabei anhand ihrer regionalen Lage in eine Nord- und eine Südgruppe aufgeteilt. Innerhalb dieser Gruppen wird es zwei Töpfe geben. In Topf 1 befinden sich die Dritt- und Regionalligisten, in Topf 2 alle niederklassigeren Vereine. Diese haben wie gewohnt Heimrecht. Bei gleicher Ligazugehörigkeit entscheidet das Los über den Austragungsort.

Durch die noch ausstehende Partie ist die Aufteilung bislang nicht vollständig geklärt. Wird Drittligist Jahn Regensburg seiner Favoritenrolle gerecht, sähen die Töpfe wohl wie folgt aus:

Mögliche Nordgruppe:

  • Topf 1: Dritt- oder Regionalligist: 1. FC Schweinfurt 1905, Würzburger Kickers, SpVgg Bayreuth, TSV Aubstadt, (Jahn Regensburg)
  • Topf 2: Bayernliga oder darunter: FC Dingolfing, SpVgg SV Weiden, TSV Neudrossenfeld

Mögliche Südgruppe:

  • Topf 1: Dritt- oder Regionalligist: FC Ingolstadt, SV Wacker Burghausen, SpVgg Unterhaching, TSV 1860 München, TSV 1882 Landsberg, TSV Buchbach, TSV Schwaben Augsburg, VfB Eichstätt
  • Topf 2: Bayernliga oder darunter: entfällt

Damit wäre der FC Ingolstadt in der Süd-Gruppe der einzige Drittligist, die anderen Teams spielen alle in der Regionalliga Bayern. Terminiert ist das Achtelfinale für den 25. August oder den 1. September 2026.