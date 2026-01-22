– Foto: Verein

Totgesagte leben länger: SV Aldenhoven/Pattern 09 startet neu durch Ohne Punkt und nur vier Tore – doch beim SV Aldenhoven/Pattern herrscht Aufbruchstimmung Verlinkte Inhalte Kreisliga B1 Düren Aldenhoven

Der SV Aldenhoven/Pattern 09 hat eine äußerst schwere erste Saisonhälfte hinter sich. Dabei begann die Spielzeit 2025/26 zunächst mit viel Zuversicht. Ein neuer Trainer sollte neue Impulse setzen und frischen Wind in die Mannschaft bringen. Doch im Laufe der Wochen zeigte sich, dass die Rahmenbedingungen schwierig waren. Die Trainingsbeteiligung blieb hinter den Erwartungen zurück; Einheiten konnten nicht immer wie geplant stattfinden – und der sportliche Erfolg blieb aus.

Nach zwölf Spielen stand die Mannschaft ohne Punktgewinn da. Ein Torverhältnis von 4:53 machte deutlich, wie groß die Herausforderungen in der Hinrunde waren. In der Winterpause zog der Vorstand die Konsequenzen und nahm eine Veränderung auf der Trainerposition vor. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Team nicht nur sportlich, sondern auch mental an einem Tiefpunkt. Dann keimte neue Hoffnung auf: Ein dem Verein vertrautes Gesicht, ein ehemaliger Jugendtrainer des SV Aldenhoven/Pattern, trat an den Vorstand heran. Die Gespräche waren offen, ehrlich und von dem gemeinsamen Wunsch geprägt, den Verein langfristig wieder aufzubauen. Ein mehrjähriger Entwicklungsplan stand im Fokus – fernab von kurzfristigen Lösungen oder Aktionismus.

Umso überraschender kam der erneute Rückzug noch vor der ersten Trainingseinheit. Damit stand der Verein kurz vor Beginn der Vorbereitung erneut ohne Trainer da – eine Situation, die schnelles und entschlossenes Handeln erforderte. Dieses Handeln ließ nicht lange auf sich warten: Mit Daniel Böltz konnte ein Trainer reaktiviert werden, der den Verein kennt und weiß, wofür der SV Aldenhoven/Pattern steht. Er hat die Arbeit bereits aufgenommen, die Trainingsbeteiligung ist deutlich gestiegen und auf dem Platz ist wieder Leben spürbar. Schritt für Schritt soll nun aufgebaut werden – körperlich, taktisch und vor allem mental. Der Spaß am Fußball und das Miteinander stehen dabei an erster Stelle.