"Totgesagte leben länger" - Straubing holt zweiten Sieg in Serie 17. Spieltag in der Landesliga Mitte - die Sonntagspartie: Schlusslicht Straubing holt ganz wichtigen Sieg beim Vorletzten

Beim VfR Straubing sind sie bekannt dafür, in schwierigen Situationen nicht die Ruhe zu verlieren. Zurecht: Nur einen Zähler holte das Team von Gregor Mrozek in den ersten 15 Partien, jetzt gab's beim Vorletzten SpVgg Pfreimd den zweiten Sieg in Folge. Wie schon beim 2:0 gegen Waldkirchen wechselte der Coach den Sieg ein.

In der ersten Halbzeit war beiden Teams anzumerken, dass es um viel geht. Mit einem Sieg hätten die auf Rang 17 stehenden Gastgeber davonziehen können und Straubing braucht jeden Zähler, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren. "Wir haben es aber clever gemacht. Pfreimd hätte auch in Führung gehen können, hat aber die Chancen nicht genutzt." Ganz anders die Gäste, die eine Viertelstunde vor dem Ende durch den nur zwei Minuten zuvor eingewechselten Tsvetan Antov in Führung gingen (75.). Tief in der Nachspielzeit machte der ebenfalls ins Spiel gekommene Kingsley Emumejakpo Omovie den Deckel drauf (90.+5) und sicherte seinem Team den so wichtigen Sieg im Kellerduell.

Sich selbst wollte Coach Mrozek nicht auf die Schulter klopfen, dass er mit den beiden Torschützen den Sieg quasi einwechselte. "Klar ist das schön, schon letzte Woche haben zwei Jungs, die wir eingewechselt haben, getroffen. Jetzt wieder, das ist natürlich super. Ich muss aber die ganze Mannschaft loben." Die Hoffnung auf den Klassenerhalt wächst im Straubinger Lager. Sechs Zähler beträgt der Rückstand auf den ersten Relegationsplatz, den aktuell der FC Tegernheim belegt. "Jeder weiß, dass wir der Underdog in der Liga sind. Ob es am Ende reicht, wird man sehen. Wir werden auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag kämpfen", macht der Trainer klar, und schob hinterher: "Totgesagte leben länger!" Weiter geht's für den VfB am kommenden Samstag bei der SpVgg Lam.