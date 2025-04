"Totgesagte leben länger": So plant Düren sein Regionalliga-Casting

Die U23 ging zwischenzeitlich sogar in Führung. – Foto: Jochen Classen

Es deutet sich ein fragwürdiger Höhepunkt der Regionalliga-West-Saison an, die ohnehin von außersportlichen Kuriositäten und Skandalen in ihren Bann gezogen wurde. Der 1. FC Düren scheint dem Ganzen nun noch einmal die Krone aufzusetzen. Am Dienstag (9. April, 15.30 Uhr) an der Westkampfbahn sollen 30 noch unbekannte Spieler um einen Kaderplatz für den FCD vorspielen dürfen.

Öffentliches Training mit einer Jury Wie bereits berichtet, startete der Verein gemeinsam mit Fußball-Influencer Bilal Kamarieh einen öffentlichen Aufruf, gerichtet an inaktive und vereinslose Spieler, um die laufende Saison in der Regionalliga West bestmöglich zu beenden. Da die erste Mannschaft im Zuge des Insolvenzverfahrens ausnahmslos kündigte, musste in erster Instanz die U23 in die Breschen springen - und machte ihre Sache gut. Gegen den Wuppertaler SV (1:4) ging man sogar in Führung, und erledigte tags darauf gegen den TuS Zülpich die Hausaufgaben in der Landesliga (3:1).

Um in den kommenden Wochen die Spielerzahl mit doppelten Wochenendeinsätzen möglichst gering zu halten, soll das angesprochene Sichtungstraining Abhilfe leisten. Betitelt mit "Totgesagte leben länger! Begleitet uns auf unsere Reise!" äußerte sich der Verein erstmals ausführlich zum Ablauf. Die Dürener wollen das Training dabei keinesfalls fernab von der Öffentlichkeit abhalten, sondern machen das Spielerscouting laut eigener Aussage zu einem "besonderen Event". Fans und Schaulustige lädt der Verein demnach ganz offen ein, das Geschehen hautnah mitzuverfolgen. Von insgesamt 500 Bewerbungen, wurden die 30 vielversprechendsten Spieler ausgewählt, um vor einer "Jury" bestenfalls einen Platz in der Regionalliga zu ergattern: "Am Ende des Trainings werden die zehn besten Spieler die Chance erhalten, für den Rest der Regionalliga-Saison beim 1. FC Düren unser Team zu verstärken", heißt es in dem Vereinsstatement. Sogar ein langfristiges Engagement stellen die Dürener in Aussicht. "Die Spieler erhalten auf diesem Weg die Möglichkeit, sich auch für die kommende Saison für unsere 1. Mannschaft zu präsentieren." Wobei natürlich noch in den Sternen steht, in welcher Spielklasse das sein wird.

Stand jetzt: Kein vorzeitiger Rückzug "Wir haben ein klares Ziel vor den Augen: den Spielbetrieb der 1. und 2. Mannschaft auf vernünftigem Niveau bis zum Ende der Saison fortzuführen", verdeutlichen die Dürener. Von den Akteuren verspricht sich der Verein offenbar auch einiges. "Es gibt auch derzeit noch genügend Spieler, die auf hohem Niveau gespielt haben, vereinslos sind und für sich allein trainieren."