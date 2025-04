Totgesagte leben länger: Grün-Weiß Deggendorf düpiert FC Dingolfing

Der FC Dingolfing bleibt somit auch im fünften Spiel in Folge ohne Sieg - Die Donaustädter hingegen haben rechnerisch gesehen immer noch die Chance auf den Klassenerhalt, wenn auch Kareth-Lappersdorf und der FC Amberg an den restlichen drei Spieltagen keinen Punkt mehr holen dürfen - und Deggendorf alle drei Begegnungen gewinnen muss. Im Fußball ist alles möglich, wie auch die Buchmacher wissen...

Totgesagte leben länger - so lautet ein Sprichwort, das nach dem heutigen 2:0-Sieg der SpVgg GW Deggendorf im Landesliga-Derby gegen den FC Dingolfing wohl mehr als passend erscheint. Denn mit diesem Erfolg des Underdogs und Tabellenletzten hätten die Buchmacher (und viele Fußballfans) ehrlicherweise nicht gerechnet - selbst, wenn die Elf von Trainer Thomas Seidl, die derzeit noch auf dem siebten Tabellenplatz rangiert, seit vielen Begegnungen die Seuche an den Hacken hat...

Das Spiel aus Sicht von Andras Schäfer (Sportkoordinator GW Deggendorf): "Wir haben heute gefeiert, weil wir gewinnen nicht so häufig... es war von Anfang an ein kampfbetontes Spiel, in dem man sich gegenseitig neutralisiert hat. Es gab wenig Chancen auf beiden Seiten und es war klar: Wer heute das erste Tor schießt, der gewinnt die Partie. Die heute auf dem Feld standen, haben sich gut verkauft - und sich am Ende mit einem Sieg belohnt."