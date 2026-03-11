Totgesagte Leben länger...

– Foto: Ronny Krähmer

Die Mühlhäuser von Beginn an auf Ballbesitz bedacht und immer mit dem Versuch über hohe Bälle und ihre Zielspieler Schmidt/Stein gefährliche Aktionen zu kreieren, was nur bedingt gelang. Der TSV verteidigte kompromisslos und der erste Stich saß. Zitschke geht steil, lässt den Torhüter stehen und legt vor der Grundlinie quer auf Högler, der gekonnt einschiebt. Das Bild änderte sich bis zur Pause kaum, Union mit viel Ball und noch mehr langen Bällen, Tennstedt mit brandgefährlichen Kontern. Kurz vor der Pause die einzige Unachtsamkeit im Spiel, ein Missverständnis zwischen Braun & Keeper Schwarz nutzte Schmidt per Kopf zum Ausgleich. Der TSV danach kurz unsortiert und mit etwas Glück - Halbzeit.



Nach der Pause unverändertes Bild, das Spiel plätscherte dahin. In der 59. Minute dann Ecke für den TSV, den Rahn am zweiten Pfosten wieder scharf macht, Braun mit hoch steigt und Högler zur umjubelten Führung per Kopf vollendet. Union zog die letzten Trümpfe - Einwechslung von Trainer Juraschek, jedoch erfolglos. Was dann folgte war die Wiedergeburt von Torjäger Rahn - der blanke Wahnsinn innerhalb von 15 Minuten. Erst flog er mit dem Kopf voran in einen Braun Freistoß um kurz darauf per sattem Fernschuss platziert ins Eck auf 4 zu 1 zu stellen. Als krönender Abschluss dann sein dritter Streich, ein klassischer Calli. Mit langem Bein dem Verteidiger den Ball geklaut, Torwart aussteigen lassen und trocken mit links unters Dach von Zamiar.



