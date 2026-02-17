Totgesagte leben länger

Was zur Pause wie eine klare Angelegenheit für den 1. FC Sonneberg 2004 aussah, verwandelte sich in der zweiten Hälfte in eine emotionale Achterbahnfahrt – mit einem Happy End für die Grün-Weißen aus Erlau.
Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild – auch begünstigt durch personelle Umstellungen. Mit mehr Präsenz im Mittelfeld gewann Erlau zunehmend Zugriff, während Sonneberg spürbar einen Gang zurückschaltete. Die Partie wurde offener, intensiver – und dann begann sie, diese sagenhafte Aufholjagd. Binnen weniger Minuten schlug Erlau doppelt zu. Zunächst war es Hartung, der nach einem präzisen Steckpass frei vor Lukas Heß auftauchte und sicher verwandelte. Kaum hatte sich Sonneberg sortiert, stand Jonas Vogt nach ähnlichem Muster allein vor dem Keeper – 2:3. Plötzlich war die Partie wieder da, wo sie niemand mehr erwartet hatte. Erlau witterte Morgenluft. Samuel Luckau verpasste den Ausgleich noch knapp, doch wenig später war es erneut Hartung, der nach Doppelpass mit Vogt die Nerven behielt und zum 3:3 vollendete. Drei Tore in rund zehn Minuten – die Partie war komplett gekippt. Doch die Dramatik kannte noch kein Ende. Sonneberg stemmte sich gegen das Momentum und kam durch Wittmann noch einmal zur Führung. Sein Abschluss ins lange Eck schien die Moral der Gastgeber endgültig zu brechen. 3:4 – wenige Minuten vor Schluss. Aber Erlau hatte an diesem Tag etwas, das man nicht trainieren kann: unbeugsamen Willen. In der hektischen Nachspielzeit warf die Heimelf alles nach vorne. Lange Einwürfe, hohe Bälle, zweite Wellen – der Druck nahm mit jeder Sekunde zu. Und dann, in der 95. Minute, brach der Schleusinger Kunstrasen in kollektiven Jubel aus: Nach einem langen Einwurf landete der Ball im Gewühl vor den Füßen von Routinier Björn Weißbrodt, der kompromisslos zum 4:4 einschob.
Fazit: Ein Punkt, der sich für Erlau wie ein Sieg anfühlte. Nach einem 0:3-Rückstand zur Pause bewies die Mannschaft von Maik Lipsius einmal mehr enorme Moral – und schrieb ein weiteres Kapitel einer Partie, die wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Die Gäste aus der Spielzeugstadt hingegen ließen drei sicher geglaubte Punkte doch noch liegen.