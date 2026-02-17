Totgesagte leben länger

Dabei deutete zunächst alles auf einen souveränen Auswärtssieg der Sonneberger hin. Die Gäste, die sich mit torreichen Testspielen und personellen Verstärkungen auf die Rückrunde vorbereitet hatten, übernahmen von Beginn an die Kontrolle. Erlau fand kaum Zugriff, kam nur sporadisch zu Entlastungsangriffen – und ließ durch Fabian Hartung die große Chance zur Führung liegen. Frei vor dem Tor traf er den Ball nach starkem Zuspiel von Jonas Vogt nicht richtig. Im direkten Gegenzug schlug Sonneberg eiskalt zu. Louis Göhring traf aus spitzem Winkel zur Führung. In der Folge bestimmten die Gäste das Tempo, pressten hoch und setzten Erlau früh unter Druck. Das 0:2 resultierte aus einem schnellen Angriff über Philipp Wittmann, dessen Hereingabe über Umwege – inklusive Ping-Pong zwischen Lance Hertel, Torhüter Gerhard Leicht und der Latte – im Netz landete. Kurz vor der Pause dann der nächste Nackenschlag: Wieder nutzte Göhring eine Erlauer Gelegenheit im Gegenzug und stellte mit einem starken Solo auf 0:3. Ein Spiel entschieden? Mitnichten.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild – auch begünstigt durch personelle Umstellungen. Mit mehr Präsenz im Mittelfeld gewann Erlau zunehmend Zugriff, während Sonneberg spürbar einen Gang zurückschaltete. Die Partie wurde offener, intensiver – und dann begann sie, diese sagenhafte Aufholjagd. Binnen weniger Minuten schlug Erlau doppelt zu. Zunächst war es Hartung, der nach einem präzisen Steckpass frei vor Lukas Heß auftauchte und sicher verwandelte. Kaum hatte sich Sonneberg sortiert, stand Jonas Vogt nach ähnlichem Muster allein vor dem Keeper – 2:3. Plötzlich war die Partie wieder da, wo sie niemand mehr erwartet hatte. Erlau witterte Morgenluft. Samuel Luckau verpasste den Ausgleich noch knapp, doch wenig später war es erneut Hartung, der nach Doppelpass mit Vogt die Nerven behielt und zum 3:3 vollendete. Drei Tore in rund zehn Minuten – die Partie war komplett gekippt. Doch die Dramatik kannte noch kein Ende. Sonneberg stemmte sich gegen das Momentum und kam durch Wittmann noch einmal zur Führung. Sein Abschluss ins lange Eck schien die Moral der Gastgeber endgültig zu brechen. 3:4 – wenige Minuten vor Schluss. Aber Erlau hatte an diesem Tag etwas, das man nicht trainieren kann: unbeugsamen Willen. In der hektischen Nachspielzeit warf die Heimelf alles nach vorne. Lange Einwürfe, hohe Bälle, zweite Wellen – der Druck nahm mit jeder Sekunde zu. Und dann, in der 95. Minute, brach der Schleusinger Kunstrasen in kollektiven Jubel aus: Nach einem langen Einwurf landete der Ball im Gewühl vor den Füßen von Routinier Björn Weißbrodt, der kompromisslos zum 4:4 einschob.