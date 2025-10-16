„Totalversagen“: Marvin Otto schießt Hattrick gegen Krün

Auf Marvin Otto ist beim TSV Oberammergau Verlass. (Archivfoto) – Foto: Peter Volk

Nach schwachem Start und einem Hattrick von Marvin Otto bleibt der Krüner Coach enttäuscht über die deutliche Niederlage.

An dieser Niederlage hat Matthias Schmidt zu knabbern: „Das war von uns ein Totalversagen in den ersten 20 Minuten“, sagt der Krüner Coach über die 0:4-Packung gegen den TSV Oberammergau. „Wir waren nicht in den Zweikämpfen und nach vorne ging auch überhaupt nichts.“ Ganz anders präsentierten sich die Ammertaler Fußballer, die Hüseyin Pekhamarat nicht mehr motivieren musste. „Da mein Trainerkollege von einem Pflichtsieg gesprochen hat, war das für meine Jungs Ansporn genug.“ Di., 14.10.2025, 19:30 Uhr SV Krün SV Krün TSV Oberammergau Oberammergau 0 4 Abpfiff

TSV Oberammergau erwischt „Sahnetag“ gegen Krün Innerhalb der Anfangsphase schraubten die Gäste am Dienstagabend in der A-Klasse die Krüner Defensive auseinander – angeführt von einem überragenden Marvin Otto, der einen lupenreinen Hattrick schnürte. Pekhamarat betonte, dass seine gesamte Mannschaft einen „Sahnetag erwischt“ hat. Nanno Hensold und Florian Noll hatten Oberammergaus Top-Torjäger bestens in Szene gesetzt, der dann „einfach ein Vollstrecker ist“.