"Totalversagen auf allen Ebenen" - Leer geht in Schüttorf unter 9:0-Kantersieg

Am vergangenen Sonntag empfing der FC Schüttorf den VfL Germania Leer. Die Gäste hielten in den Wochen zuvor gut mit gegen absolute Top-Teams und wollten in Schüttorf eine ähnlich kämpferische Leistung zeigen. Dieses Vorhaben ging allerdings gewaltig in die Hose.

Die Gäste aus Leer gingen stark ersatzgeschwächt in die Partie und stellten im Tor den 56-Järhigen Torwart-Trainer Xavier Rieger auf. Als Ersatzspieler stand der A-Jugendliche Erik Slacki und Trainer Erhan Colak selbst zur Verfügung. "Wir hatten zwar wenig Möglichkeiten, aber unabhängig davon war das eine erschreckende und total enttäuschende Leistung." so der sichtlich enttäuschte Erhan Colak.

Zur Halbzeit stand es dann 2:0 für Schüttorf, nachdem Steffen Krabbe und Jesko Bühring trafen. In der zweiten Halbzeit nahm das Unheil dann allerdings seinen Lauf. Schüttorf spielte sich in einen enormen Rausch und konnte das Hinspielergebnis von 4:2 deutlich übertreffen. Am Ende landete der Ball ganze neun Mal im Gehäuse des Tabellenletzten. Alleine Richard Neesen und Jesko Bühring trafen dreifach. Für Schüttorf war es der zweite Sieg in Serie, wobei man trotz der zweitbesten Offensivabteilung der Liga weiterhin nur auf Rang acht steht. Die Gäste aus Leer kassierten die dritte Niederlage in Serie, zeigten aber im Vergleich zu den Wochen davor eine schlechte Leistung. "Es war ein Totalversagen auf allen Ebenen. Ich konnte mein Team nicht wiedererkennen. Keine Laufbereitschaft, fast alle Zweikämpfe verloren und teilweise ängstlich gespielt." so resümierte Erhan Colak.