Totalschaden im Knie: Saisonaus für Kötzting-Kapitän Brandl

Franz Brandl vom 1. FC Bad Kötzting hat es schlimm erwischt. – Foto: Charly Becherer

Die schlimmen Befürchtungen haben sich bestätigt: Franz Brandl wird dem Landesligisten 1. FC Bad Kötzting monatelang fehlen. Der Mannschaftskapitän der Badstädter hat sich im Training schwer am Knie verletzt. Jetzt ist die bittere Diagnose da: Das vordere Kreuzband sowie das Außenband sind gerissen. „Zudem ist auch das hintere Kreuzband leicht in Mitleidenschaft gezogen“, informiert Brandls Trainer Christian Ranzinger. Für den 31-jährigen Defensiv-Allrounder dürfte diese Horror-Verletzung aller Voraussicht nach das frühzeitige Ende dieser Saison bedeuten.

Ende August hat Brandl einen Arzttermin, wo das weitere Vorgehen besprochen wird. „Für mich als Trainer, die Mannschaft, den ganzen Verein und natürlich für Franz selbst ist das eine Hiobsbotschaft“, seufzt Ranzinger und führt weiter aus: „Er hätte in meinem Planungen eine sehr zentrale Rolle gespielt. Mit seiner Erfahrung, seiner Präsenz auf dem Platz, seiner Zweikampfstärke und seinem Einsatzwillen wäre er ein sehr, sehr wichtiger Spieler in unserem Konstrukt gewesen. Dies fällt nun weg, was für uns natürlich ein Schlag ist. Es hört sich blöd an, aber Verletzungen gehören im Fußball irgendwo dazu – auch wenn man das keinem einzigen wünscht. Damit müssen wir nun leider klarkommen.“



Franz Brandl wechselte im Sommer 2025 von Schwandorf-Ettmannsdorf nach Bad Kötzting. Sofort avancierte der erfahrene Defensiv-Allrounder am Roten Steg zu einem Führungsspieler und übernahm schließlich auch die Kapitänsbinde. 31 Landesligaspiele bestritt Brandl bislang für die Badtstädter. Dabei stand der langjährige Spieler des ASV Cham jedes Mal in der Startelf. Weitere Einsätze werden erstmal nicht mehr dazukommen.



