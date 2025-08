»Totalschaden im Knie« bei Seebachs Leitwolf Beck

"Christoph spielt seit 2014 beim TSV Seebach, ist auf und neben dem Platz eine absolute Persönlichkeit. So einen Ausfall kann man nicht kompensieren", klagt Wolfgang Beller. Der Linksfuß gehört seit Jahren zu den besten "Zehnern" der Liga und ist ein gefürchteter Standardschütze. Ein Blick auf die Zahlen reicht, um die Wertigkeit des Routiniers einschätzen zu können. In 154 Landesliga-Spielen gelangen Beck 70 Treffer, hinzu kommen weitere 36 Einschüsse in 95 Bezirksliga-Partien. "Christoph hat den TSV Seebach in der Vergangenheit geprägt wie vermutlich kein anderer Spieler", adelt Beller seinen Assistenzcoach. Ob der Kreativmann nochmal auf dem grünen Rasen zurückkehren wird, will der TSV-Chefanweiser nicht prognostizieren: "Über so etwas zu spekulieren, ist jetzt nicht angebracht. Wichtig ist erstmal, dass er möglichst zeitnah einen Operationstermin bekommt."







Durch die Abgänge der beiden Weber-Brüder, die sich ihrem Heimatverein SV Garham angeschlossen haben, und der Verletzung von Luis Müller-Eckstein, der sich einen Syndesmosebandriss zugezogen hat, und der Beck-Hiobsbotschaft ist die Personaldecke des derzeitigen Rangvierten der Landesliga Mitte innerhalb kürzester Zeit deutlich dünner geworden. "Aktuell ist die Kaderstärke gerade noch im grünen Bereich. Weitere langfristige Ausfälle waren aber fatal", sagt Beller. Der 61-Jährige schließt deshalb nicht aus, dass sich auf der Zugangsseite nochmal etwas tun könnte: "Wenn sich etwas ergibt, was Sinn macht, werden wir uns auf alle Fälle damit beschäftigen."