Totalausfall in Huckarde: Herbede kassiert 0:7-Klatsche

Ein gebrauchter Tag für SV Herbede um Michael „Michi“ Kraus. – Foto: Matthias Keil

Der SV Herbede hat beim Auswärtsspiel gegen SV Westfalia Huckarde einen rabenschwarzen Tag erwischt. Beim Tabellennachbarn setzte es eine deutliche 0:7-Niederlage, bei der die Gäste über die gesamte Spielzeit hinweg kaum Zugriff auf die Partie fanden.

Herbede fand in dieser Phase weder defensiv Stabilität noch offensive Lösungen. Die Folge waren weitere Gegentreffer noch vor der Pause: Florian Gondrum traf in der 39. Minute zum 3:0, ehe Klecz mit seinem dritten Treffer kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) bereits für die Vorentscheidung sorgte. Mit einem deutlichen 0:4 ging es aus Sicht der Gäste in die Kabine.

Schon in der Anfangsphase zeichnete sich ab, in welche Richtung sich das Spiel entwickeln würde. Huckarde übernahm früh die Kontrolle und belohnte sich in der 24. Minute mit der Führung: Luca Klecz nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Defensive des SVH zum 1:0. Die Gastgeber blieben am Drücker und legten nur wenig später nach – erneut war Klecz zur Stelle und erhöhte in der 30. Minute auf 2:0.

Auch nach dem Seitenwechsel bot sich den Zuschauern ein unverändertes Bild. Huckarde nutzte die Unsicherheiten der Herbeder konsequent aus und schraubte das Ergebnis weiter in die Höhe. Nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Gondrum in der 49. Minute auf 5:0. Spätestens jetzt war die Partie endgültig entschieden.

Doch die Gastgeber ließen nicht nach. In der 57. Minute traf Onur Topcuoglu nach einer Flanke per Kopf zum 6:0, während Herbede weiterhin große Probleme hatte, überhaupt für Entlastung zu sorgen. Offensivaktionen blieben Mangelware – ein erster nennenswerter Abschluss gelang erst in der Schlussphase.

Den Schlusspunkt setzte schließlich Daniel Mertin in der 74. Minute, der zum 7:0-Endstand einnetzte. In der verbleibenden Spielzeit verwaltete Huckarde das Ergebnis souverän.

Für den SV Herbede steht unter dem Strich eine deutliche Niederlage, bei der es in nahezu allen Mannschaftsteilen haperte. Vor allem die anfällige Defensive und die fehlende Durchschlagskraft im Angriff machten es dem Gegner über die gesamte Spielzeit hinweg zu einfach.

Nach diesem Debakel wird es für Herbede nun darum gehen, die richtigen Lehren zu ziehen und im kommenden Spiel eine klare Reaktion zu zeigen.