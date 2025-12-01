Totalausfall beim Angstgegner – Heider SV unterliegt 1:3 in Oldenburg

Böse Bescherung für den Heider SV. Beim Angstgegner Oldenburger SV mussten die Dithmarscher am Sonntag nach einer enttäuschenden Leistung eine verdiente 1:3 (0:0)-Auswärtsniederlage hinnehmen. Nach einem 1:2, einem 4:5 im Vorjahr und jetzt dem ernüchternden 1:3 ist es die dritte Pleite in Serie bei den Ostholsteinern. Durch die bereits fünfte Saisonniederlage rutscht die Mannschaft von Trainer Markus Wichmann auf den 4. Platz. Der Oldenburger SV landet nach sechs Spielen ohne Sieg gegen seinen Lieblingsgegner den Befreiungsschlag und überwintert auf einem Nichtabstiegsplatz.

Heide ohne Björn Lambach Auf dem schwer bespielbaren Geläuf im Oldenburger Stadion am Schauenburger Platz mussten die Gäste ohne ihr Mentalitätsmonster Björn Lambach auskommen. „Er hat uns mit seiner Aggressivität gefehlt, aber die Schmerzen nach dem Nasenbruch waren einfach zu groß“, wusste Geschäftsführer Hannes Nissen zu berichten. Wie schon im Hinspiel in Heide erwischte der energische und sehr resolute OSV gegen erstaunlich passive Dithmarscher, die nur schwer in das Spiel fanden, den deutlich besseren Start. Freddy Kaps scheitert an Thomsen Bereits im ersten Durchgang hatten die Gastgeber durch Freddy Kaps, der frei auf Christopher Thomsen zulief, dann jedoch am Heider Torhüter scheiterte, eine gute Gelegenheit, um in Führung zu gehen.

Azat Selcuk schickt Mathis Harms (Heider SV) in die Gasse. – Foto: Volker Schlichting

Finn Severin vergibt knapp Eine weitere gute Möglichkeit für die Mannschaft von Trainer Florian Stahl wurde durch Silas Bünning vorbereitet, der in den Lauf des eminent fleißigen Finn Severin passte, der dann zwar den Heider Torhüter umspielte, aber zu weit nach außen abgedrängt wurde und auf dem schwierigen Geläuf aus gut sechs Metern knapp über die Latte zielte. Auch Heide hatte in der ersten Hälfte eine vielversprechende Torannäherung, aber OSV-Torhüter Cedric Cordes hielt für die Gastgeber die Null. Steffen Neelsen mit Verletzung runter Noch vor der Pause mussten die Dithmarscher wechseln, nachdem Steffen Neelsen nach einem Ausfallschritt Probleme mit dem Knie hatte. Für Neelsen kam Lennart Busch. „Es ist wohl nicht so schlimm“, rechnet Geschäftsführer Nissen aber mit keiner schweren Verletzung.

Mathis Harms (Heider SV) setzt sich gegen Marvin Müller (Oldenburger SV) durch. – Foto: Volker Schlichting

Auch im zweiten Durchgang änderte sich zunächst nicht viel. Oldenburg mit Vorteilen und einem klaren Chancenplus gegen oft uninspiriert wirkende Gäste, die weit unter ihren Möglichkeiten blieben und einfach keinen Zugriff fanden. Salke kommt und trifft Dann bewies OSV-Coach Florian Stahl, der auch nach dem Seitenwechsel an den Abläufen nichts änderte, ein glückliches Händchen und brachte für Zielspieler Finn Severin, der bis dahin einen guten Auftritt ablieferte, Thorge Salke (63.). Und der brauchte keine 60 Sekunden nach seiner Einwechslung, um nach einem langen Ball, der direkt vor seinen Füßen landete, mit viel Dynamik aus der Bewegung heraus den Führungstreffer für den OSV zu erzielen.

Der Oldenburger Jubel nach dem 1:0 durch Joker Thorge Salke (hinten). – Foto: Volker Schlichting

Thede Reimers trifft per Volleyabnahme zum Ausgleich Erst nach dem Rückstand werden auch die Heider endlich etwas zwingender in ihren Aktionen, erwischen eine gute Phase und haben jetzt merklich Oberwasser. Nach schöner Vorarbeit von Jonah Gieseler, der immer wieder versuchte, das Spiel der ansonsten oft lethargisch wirkenden Dithmarscher anzukurbeln, landete der Ball bei Thede Reimers, der das Spielgerät sehenswert mit der Brust annahm und dann aus gut 18 Metern mit einer schönen Volleyabnahme in die linke Ecke den 1:1-Ausgleich erzielen konnte. Freistoß von Nico Mielke bringt die erneute Führung Doch der Ausgleich ist nur 120 Sekunden später wieder Makulatur. Nach einem Angriff über die linke Seite verpassen die Dithmarscher es zweimal zu klären und können sich nur mit einem Foulspiel behelfen. Den fälligen Freistoß von der Strafraumgrenze versenkt mit dem starken Nico Bork einer der besten OSVer zur erneuten 2:1-Führung. „Das war überragend und voller Überzeugung“, schwärmte auch sein Coach Florian Stahl. Mielke setzt auch den Schlusspunkt Keine zwei Minuten später ist das Spiel entschieden. Nach einem Eckball grätscht Nico Mielke (80.) den Ball zum 3:1-Endstand über die Linie. Wieder sind die Dithmarscher zu unentschlossen und nicht aktiv genug in der Abwehrarbeit. Sinnlosgrätsche von Silas Bünning zieht rote Karte nach sich Unschöner Schlusspunkt, der den gelungenen Auftritt des OSV zumindest etwas trübte. In der fünften Minute der Nachspielzeit, als das Spiel bereits zugunsten der Gastgeber entschieden war, senste der Oldenburger Silas Bünning mit gestrecktem Bein von hinten völlig unnötig den Heider Kapitän Jonah Gieseler um und sah dafür völlig zu Recht die rote Karte.

Janis Hinz (Heider SV) in Action. – Foto: Volker Schlichting