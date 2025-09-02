Total kurios! Preming gibt zum 2. Mal in Folge einen 4:0-Vorsprung her
Die Kreis-Highlights vom Wochenende
Was war am vergangenen Wochenende in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen geboten? Wir haben euch wieder ein paar Highlights herausgesucht:
Niederbayern Ost
Kreisklasse Pocking
So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Die Partie hatte sportlich alles zu bieten, was sich neutrale Zuschauern nur wünschen können! Allerdings geriet das Spektakel schnell in den Hintergrund, da Aldersbachs Florian Dachl im ersten Abschnitt an den Pfosten krachte und anschließend per Krankenwagen abtransportiert werden musste. Gute Besserung an dieser Stelle!
Kreisklasse Passau/Freyung
Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
Unglaublich, aber wahr! Binnen einer Woche hat die SG Preming zum zweiten Mal einen 4:0-Vorsprung verspielt. Gab`s in Schaibing vergangene Woche beim 4:4 zumindest noch einen Punkt, trat dieses Mal der Super-GAU ein: Wieder verspielte Preming einen 4:0-Vorsprung, mehr noch: Nach einer Stunde führte die SG mit 5:1 - nur um dann komplett einzubrechen und noch 5:6 zu verlieren. Das gibt`s wahrlich auch nicht oft...
Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr
Gegen höhere Mächte ist man machtlos. Auch keine ganz neue Weisheit, stimmt aber meistens...Bitter zwar für die Zweitvertretung des FC Sturm Hauzenberg, die in Haus zur Pause mit 2:0 führte, aber Blitz und Donner machten der Bayernliga-Reserve einen Strich durch die Rechnung. Als dann auch noch das Flutlicht ausfiel, blieb keine andere Wahl mehr: Spielabbruch!
A-Klasse Freyung
So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
Der fünffache Drexler! Beim 10:1-Schützenfest seines TSV Ringelai traf Sebastian Drexler
gleich fünfmal. Nach sechs Partien hat der 23-Jährige damit schon zehn Tore auf dem Konto. Das kann sich wahrlich sehen lassen...
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Passau: FC Tiefenbach II - DJK-SV Kirchberg 0:13
2. Kreisklasse Passau/Freyung: SG Preming - SG Altreichenau/Hintereben 5:6
3. A-Klasse Freyung: DJK Böhmzwiesel - TSV Ringelai 1:10
Niederbayern West
Kreisklasse Pfarrkirchen
Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr
Die neugegründete SG Dornach/Roßbach schwimmt weiter auf der Welle des Erfolgs! Sechster Sieg im sechsten Spiel. Vor 200 Zuschauern gab`s am Samstag einen 2:0-Erfolg gegen den FC Julbach-Kirchdorf. Die Weste bleibt also weiß...
A-Klasse Gangkofen
Sa., 30.08.2025, 17:00 Uhr
Moral gezeigt hat die SG Eggenfelden/Huldsessen zuhause gegen den TSV Haarbach. 0:3 lagen die Hausherren schon zurück, starteten dann allerdings eine Aufholjagd und schafften am Ende noch ein 3:3. Damit bleibt die SG ganz oben mit dabei in der A-Klasse Gangkofen.
Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Mainburg: SG Adlhausen - TSV Abensberg II 1:9
1. A-Klasse Kelheim: SC Mitterfecking - SC Kelheim 3:6
2. A-Klasse Landau: FC Mariakirchen - DJK Thanndorf 6:3