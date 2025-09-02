 2025-09-02T12:13:53.882Z

Verdutzte Blicke: Die SG Preming um Kapitän Andreas Huber (li.) hat gegen die SG Altreichenau/Hintereben nach einer 4:0- und 5:1-Führung noch verloren. Damit haben die Preminger zum zweiten Mal binnen einer Woche einen 4:0-Vorsprung noch verdaddelt. – Foto: Karl-Heinz Hönl
Total kurios! Preming gibt zum 2. Mal in Folge einen 4:0-Vorsprung her

Die Kreis-Highlights vom Wochenende

Was war am vergangenen Wochenende in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen geboten? Wir haben euch wieder ein paar Highlights herausgesucht:

Niederbayern Ost

Kreisklasse Pocking

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
FC Aldersbach
FC AldersbachAldersbach
DJK Eintr. Patriching
DJK Eintr. PatrichingPatriching
3
7

Die Partie hatte sportlich alles zu bieten, was sich neutrale Zuschauern nur wünschen können! Allerdings geriet das Spektakel schnell in den Hintergrund, da Aldersbachs Florian Dachl im ersten Abschnitt an den Pfosten krachte und anschließend per Krankenwagen abtransportiert werden musste. Gute Besserung an dieser Stelle!

Kreisklasse Passau/Freyung

Fr., 29.08.2025, 19:30 Uhr
SG Preming
SG PremingPreming
SG Altreichenau / Hintereben
SG Altreichenau / HinterebenSG Altreichenau
5
6

Unglaublich, aber wahr! Binnen einer Woche hat die SG Preming zum zweiten Mal einen 4:0-Vorsprung verspielt. Gab`s in Schaibing vergangene Woche beim 4:4 zumindest noch einen Punkt, trat dieses Mal der Super-GAU ein: Wieder verspielte Preming einen 4:0-Vorsprung, mehr noch: Nach einer Stunde führte die SG mit 5:1 - nur um dann komplett einzubrechen und noch 5:6 zu verlieren. Das gibt`s wahrlich auch nicht oft...

Fr., 29.08.2025, 19:00 Uhr
SV Haus i. W.
SV Haus i. W.Haus i. W.
FC Sturm Hauzenberg
FC Sturm HauzenbergHauzenberg II
Abgebrochen

Gegen höhere Mächte ist man machtlos. Auch keine ganz neue Weisheit, stimmt aber meistens...Bitter zwar für die Zweitvertretung des FC Sturm Hauzenberg, die in Haus zur Pause mit 2:0 führte, aber Blitz und Donner machten der Bayernliga-Reserve einen Strich durch die Rechnung. Als dann auch noch das Flutlicht ausfiel, blieb keine andere Wahl mehr: Spielabbruch!

A-Klasse Freyung

So., 31.08.2025, 15:00 Uhr
DJK Böhmzwiesel
DJK BöhmzwieselBöhmzwiesel
TSV Ringelai
TSV RingelaiRingelai
1
10
Abpfiff

Der fünffache Drexler! Beim 10:1-Schützenfest seines TSV Ringelai traf Sebastian Drexler gleich fünfmal. Nach sechs Partien hat der 23-Jährige damit schon zehn Tore auf dem Konto. Das kann sich wahrlich sehen lassen...

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Passau: FC Tiefenbach II - DJK-SV Kirchberg 0:13
2. Kreisklasse Passau/Freyung: SG Preming - SG Altreichenau/Hintereben 5:6
3. A-Klasse Freyung: DJK Böhmzwiesel - TSV Ringelai 1:10

Niederbayern West

Kreisklasse Pfarrkirchen

Sa., 30.08.2025, 16:00 Uhr
SG Dornach / Roßbach
SG Dornach / RoßbachSG Dornach / Roßbach
FC Julbach-Kirchdorf
FC Julbach-KirchdorfJulbach
2
0
Abpfiff

Die neugegründete SG Dornach/Roßbach schwimmt weiter auf der Welle des Erfolgs! Sechster Sieg im sechsten Spiel. Vor 200 Zuschauern gab`s am Samstag einen 2:0-Erfolg gegen den FC Julbach-Kirchdorf. Die Weste bleibt also weiß...

A-Klasse Gangkofen

Sa., 30.08.2025, 17:00 Uhr
SG SSVH
SG SSVHSG SSVH
TSV Haarbach
TSV HaarbachHaarbach
3
3
Abpfiff

Moral gezeigt hat die SG Eggenfelden/Huldsessen zuhause gegen den TSV Haarbach. 0:3 lagen die Hausherren schon zurück, starteten dann allerdings eine Aufholjagd und schafften am Ende noch ein 3:3. Damit bleibt die SG ganz oben mit dabei in der A-Klasse Gangkofen.

Die torreichsten Partien
1. A-Klasse Mainburg: SG Adlhausen - TSV Abensberg II 1:9
1. A-Klasse Kelheim: SC Mitterfecking - SC Kelheim 3:6
2. A-Klasse Landau: FC Mariakirchen - DJK Thanndorf 6:3

