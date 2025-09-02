Total kurios! Preming gibt zum 2. Mal in Folge einen 4:0-Vorsprung her

Verdutzte Blicke: Die SG Preming um Kapitän Andreas Huber (li.) hat gegen die SG Altreichenau/Hintereben nach einer 4:0- und 5:1-Führung noch verloren. Damit haben die Preminger zum zweiten Mal binnen einer Woche einen 4:0-Vorsprung noch verdaddelt. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Was war am vergangenen Wochenende in den niederbayerischen Kreisklassen und A-Klassen geboten? Wir haben euch wieder ein paar Highlights herausgesucht:

Die Partie hatte sportlich alles zu bieten, was sich neutrale Zuschauern nur wünschen können! Allerdings geriet das Spektakel schnell in den Hintergrund, da Aldersbachs Florian Dachl im ersten Abschnitt an den Pfosten krachte und anschließend per Krankenwagen abtransportiert werden musste. Gute Besserung an dieser Stelle!

Unglaublich, aber wahr! Binnen einer Woche hat die SG Preming zum zweiten Mal einen 4:0-Vorsprung verspielt. Gab`s in Schaibing vergangene Woche beim 4:4 zumindest noch einen Punkt, trat dieses Mal der Super-GAU ein: Wieder verspielte Preming einen 4:0-Vorsprung, mehr noch: Nach einer Stunde führte die SG mit 5:1 - nur um dann komplett einzubrechen und noch 5:6 zu verlieren. Das gibt`s wahrlich auch nicht oft...







Gegen höhere Mächte ist man machtlos. Auch keine ganz neue Weisheit, stimmt aber meistens...Bitter zwar für die Zweitvertretung des FC Sturm Hauzenberg, die in Haus zur Pause mit 2:0 führte, aber Blitz und Donner machten der Bayernliga-Reserve einen Strich durch die Rechnung. Als dann auch noch das Flutlicht ausfiel, blieb keine andere Wahl mehr: Spielabbruch! A-Klasse Freyung





Der fünffache Drexler! Beim 10:1-Schützenfest seines TSV Ringelai traf Sebastian Drexler gleich fünfmal. Nach sechs Partien hat der 23-Jährige damit schon zehn Tore auf dem Konto. Das kann sich wahrlich sehen lassen...

1. A-Klasse Passau: FC Tiefenbach II - DJK-SV Kirchberg 0:13

2. Kreisklasse Passau/Freyung: SG Preming - SG Altreichenau/Hintereben 5:6

3. A-Klasse Freyung: DJK Böhmzwiesel - TSV Ringelai 1:10



Die neugegründete SG Dornach/Roßbach schwimmt weiter auf der Welle des Erfolgs! Sechster Sieg im sechsten Spiel. Vor 200 Zuschauern gab`s am Samstag einen 2:0-Erfolg gegen den FC Julbach-Kirchdorf. Die Weste bleibt also weiß... A-Klasse Gangkofen


