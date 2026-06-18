„Total happy mit dem Kader" – Heimstetten will oben mitspielen Bayernliga Fußball von Patrik Stäbler · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Rückkehr aus Burghausen: Pirmin Lindner steht wieder im SVH-Kader. – Foto: Dieter Michalek

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Der SV Heimstetten hat die Vorbereitung auf die neue Bayernligasaison gestartet. Sollte das Team am Ende eine Chance auf den Aufstieg haben, will der Verein diesmal die Regionalligalizenz beantragen.

Vor dem ersten Training in der Vorbereitung auf die neue Bayernligasaison hat sich Coach Sarah Romert mit einer kurzen Ansprache begnügt. Neben der Vorstellung der fünf Neuzugänge und organisatorischen Dingen sei es vor allem um die Verantwortung eines jeden Spielers für den Teamerfolg gegangen, etwa die Vor- und Nachbereitung der einzelnen Einheiten betreffend, sagt die 31-Jährige.

Neuer Torwarttrainer in Heimstetten: Igor Pintar folgt auf Sebastian Wolf. – Foto: Fupa

Im Anschluss ging’s hinaus auf den Platz, auf dem die Heimstettner also erstmals ins Schwitzen kamen – jedoch bei guter Laune und mit viel Spaß, wie Sarah Romert versichert. Ausführliche Gespräche mit den Spielern über individuelle und mannschaftliche Ziele stehen ihr zufolge erst in der nächsten Woche an. Die Trainerin selbst hat indes schon genaue Vorstellungen, wohin die Reise ihres SVH ab dem Saisonstart am 16. Juli gehen soll. „Wir wollen die Entwicklung des ersten Jahres fortsetzen und von Anfang an oben mitspielen“, sagt Romert. Und sollte ihr Team am Ende eine Chance auf den Aufstieg in die Regionalliga haben, „dann möchten wir das der Mannschaft auch ermöglichen“. Hierzu werde der Verein alles daran setzen, sich in puncto Umfeld und Rahmenbedingungen entsprechend aufzustellen.