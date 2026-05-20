Total erfrischend! Deggendorf erzockt sich super Ausgangsposition!

Rotzfrech und völlig angstfrei: Deggendorf erzockt sich einen 2:1-Hinspielsieg. – Foto: Harry Rindler

Teilweise 80 Prozent Ballbesitz, drei, vier Hochkaräter gleich zu Beginn: der FC Moosinning startete total dominant ins Duell Oberbayern vs. Niederbayern. Aber immer war man im letzten Moment den einen Schritt zu spät, oder agierte zu ungenau. Die Führung der SpVgg GW, sie kam komplett aus dem Nichts. Per wirklich allererster gefährlicher Aktion in der gegnerischen Hälfte! Doppelpass über Maxi Semmler, weitergeleitet zu Matthias Mittig - der Ball rutschte Moosinning komplett durch - unter die Latte versenkt (23.). Der Rückstand verpasste dann aber den Hausherren einen Knacks! Plötzlich zockten die Deggendorfer immer öfter gefährlich auf. Komplett ohne Nervosität und mit einer guten Portion Nonchalance versuchten die Gäste ihr Bestes. Und trafen kurz vorm Pausengang ein zweites Mal! Felix Rem auf rechts geschickt, Ball ins Zentrum, wo Lukas Semmler humorlos aus der Drehung vollendete (39.).



In Durchgang zwei merkten die 627 Zuschauer: Deggendorf kann hier tatsächlich weiterkommen! Und Moosinning... spielte keine Sterne mehr vom Himmel. Durchgang zwei lebte trotzdem von der Spannung, weil der FCM nun wieder mehr investierte. Und vor allem weil per Abstauber in Minute 65 der wichtige FCM-Anschlusstreffer gelang! Freistoß Maxi Siebald, Kopfball, Abpraller, Abstauber Stefan Haas! In der spannenden Schlussphase hätte sowohl Deggendorf das 1:3 als auch Moosinning den Ausgleich erzielen können. Doch am Ende passte das Resultat dann irgendwie doch zum Spiel. Deggendorf geht mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel am Samstag! Alles drin, für die SpVgg GW! Und für den FC Moosinning!



