"Total bitter": Unwetter stoppt Bezirksliga-Überraschung des TSV

Der TSV Greding hat am Mittwochabend einen immens wichtigen Befreiungsschlag in der Bezirksliga Süd wohl verpasst. Nach der frühen Führung durch Favorit Alesheim schlug Greding vor der Pause zurück und drehte die Partie dank der Tore von Mayinger (39.) und Pfaller (43.). Doch kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit (52.) musste die Partie abgebrochen werden.

"Ein Unwetter ist aufgezogen. Der Schiedsrichter hat das Spiel zunächst unterbrochen, aber nach einer halben Stunde wurde beschlossen, dass Spiel abzubrechen", sagt Oliver Preischl. Über die Wertung der Partie entscheide nun das Sportgericht, man rechne aber mit einem Wiederholungsspiel.

"Für uns ist das total bitter", sagt Preischl, dessen Verein die drei Punkte im Abstiegskampf dringend gebraucht hätte. "Es ist sehr schade, aber wir bleiben optimistisch." Die 2:1-Führung gegen ein Top-Team macht Hoffnung.