"Total bitter" - Union Lohne verliert 0:3 bei BW Hollage

– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

BW Hollage hat sein Heimspiel gegen den SV Union Lohne mit 3:0 gewonnen. Vor 425 Zuschauern entwickelte sich nach Einschätzung von Hollages Trainer Lukas Reineke trotz des deutlichen Ergebnisses eine ausgeglichene Begegnung..

„Es war ein Spiel auf Augenhöhe mit mehreren Wendungen, in dem wir am Ende die entscheidenden Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht haben.“ so der Coach der Hausherren. Den ersten dieser Treffer erzielte Eduard Wegmann bereits in der elften Minute und brachte Hollage mit 1:0 in Führung. Union Lohne kam ebenfalls zu Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. Trainer Dennis Brode haderte genau damit: „Total bitter. Zumal wir einige Chancen hatten, um ein Tor zu erzielen.“

Reineke sah sich unterdessen in seiner Einschätzung des Gegners bestätigt. „Lohne war der erwartet schwere Gegner und hat gezeigt, welche Qualität trotz der Personalsorgen in der Mannschaft steckt.“

Nach der Pause dauerte es bis zur 59. Minute, ehe Hollage seine Führung ausbaute. Justus Westermann erzielte das 2:0. Nur sechs Minuten später legte Tom Kleinbuntemeyer nach und erhöhte auf 3:0.

Lohne bleibt torlos

Auf Lohner Seite blieb dagegen erneut der eigene Treffer aus. „Wir bekommen es momentan vorne nicht hin, ein Tor zu erzielen und hinten Standards zu verteidigen“, erklärte Brode. Sein Fazit fiel entsprechend aus: „Eine bittere Niederlage.“ So bleibt Lohne auch im dritten Spiel Punkt- und torlos. Hollage hingegen feierte den zweiten Sieg der Saison und hat schon sieben Punkte auf dem Konto.