Ünal Tosun ist inzwischen das achte Jahr bei Türkgücü München – Foto: Simon Eiler

Tosun setzt bei Türkgücü München auf Gelassenheit: „Wir werden nicht in Panik verfallen" Erstes Heim-Spiel als Trainer gleich ein Sieg

Türkgücü München hat vor zwei Wochen seinen Kapitän zum neuen Trainer gekürt. Ünal Tosun holte in den vergangenen beiden Partien den ersten Sieg.

München – Nach nur drei Saisonspielen kam es zum Paukenschlag. Die Zusammenarbeit zwischen Trainer Slaven Skeledzic, der erst zu Beginn dieser Saison zu Türkgücü München gekommen war, und dem Bayernligisten wurde beendet. In den darauffolgenden zwei Partien stand erstmals Ünal Tosun an der Seitenlinie. Wobei, genau genommen war es bisher nur eine Partie. Der 32-Jährige, Kapitän und nun also Spielertrainer, holte in seiner ersten Partie als Coach gleich die drei wichtigen Punkte gegen Schlusslicht FC Sturm Hauzenberg. Das darauffolgende Spiel konnte er nur aus der Ferne verfolgen. Tosun darf ohne Trainererfahrung in der Bayernliga ran

Über die Gründe des Trainer-Aus von Vorgänger Skeledzic hatte man sich ein wenig gestritten. Eigentlich hatte dieser in die Fußstapfen von Alper Kayabunar treten sollen. Von Kapitän Tosun erhält er aber lobende Worte: „Ich hatte einen guten Draht zu ihm. Es hat mir Spaß gemacht, unter ihm zu arbeiten. Ich denke, er wird seinen Weg gehen.“ Mit Tosun als Nachfolger war nicht unbedingt zu rechnen, hatte der 32-Jährige bislang keine Erfahrung als Trainer. Doch die Verantwortlichen trauen es ihm zu. Er selbst hatte ohnehin geplant, nach seiner aktiven Karriere als Trainer zu arbeiten. Mit der ersten Partie als Coach war der langjährige Türkgücü-Spieler dann auch sehr zufrieden. „Wir haben nach dem Trainerwechsel versucht, sehr schnell eine noch eine bessere Mannschaft zu werden und Harmonie reinzubringen. Das hat gut geklappt mit dem ersten Heimsieg.“ Die zweite Partie ging knapp verloren. Dabei sein konnte Tosun diesmal aber nicht, da er sich aktuell auf einer Dienstreise in den Vereinigten Staaten befindet. Dementsprechend wird er auch das nächste Heimspiel verpassen.