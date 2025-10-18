🗣: Tosun schützt Türkgücü-Spieler – 1860 enttäuscht – Landsberg stolz

Geretsried belohnt sich für eine starke Leistung gegen Landsberg nicht. Beim TSV ist Christoph Rech stolz auf seine Mannschaft. Kirchanschöring schlägt Heimstetten und beeindruckt durch hohes Engagement. 1860 München II erwischt in Hauzenberg einen gebrauchten Tag. Für Türkgücü läuft es momentan auch sportlich nur bedingt – gegen Kottern zog die Tosun-Elf erneut den Kürzeren. Die ersten Stimmen zum 15. Spieltag der Bayernliga Süd.

Ünal Tosun, Spielertrainer von Türkgücü München: »Die letzte Woche war extrem turbulent. Ich mache der Mannschaft keinerlei Vorwürfe. Wir haben viele junge und neue Spieler, die solche Situationen noch nicht gewohnt sind.

Leider hat uns gestern eine Grippewelle getroffen, wodurch wir heute auf sieben Spieler verzichten mussten. Trotzdem möchte ich betonen, dass ich voll und ganz hinter der Mannschaft stehe und die Verantwortung für diese Niederlage übernehme.«

Christoph Rech stolz auf Landsberg nach Sieg gegen Geretsried

Christoph Rech, Trainer des TSV Landsberg: »Die Zuschauer haben ein gutes und intensives Bayernligaspiel gesehen. Wir haben die ersten Minuten verschlafen und mussten brenzlige Situationen überstehen. Ab der 10. Minute waren wir griffiger im Pressing und hatten viele hohe Ballgewinne, bringen jedoch den letzten Pass nicht an. Den Konter zum 1:0 spielen wir richtig gut und machen vor der Pause noch das 2:0. In der zweiten Halbzeit waren wir nicht so dominant, wie ich mir das vorstelle, verteidigen es aber über weite Strecken sehr gut. Mitte der zweiten Hälfte verpassen wir es bei drei, vier Umschaltmomenten, das dritte Tor zu machen und das Spiel zuzumachen. Das Gegentor ärgert uns, aber der Sieg zählt. Ich bin stolz auf die Jungs, auch so ein Spiel zu gewinnen, in dem wir nicht das auf den Platz bringen, was wir können. Geretsried war der erwartet unangenehme Gegner, mit einer guten Spielanlage und gutem Positionsspiel, aber wir sind sehr glücklich über die 3 Punkte.«

Geretsrieds mutige Leistung gegen Landsberg nicht belohnt: »Eine der besten Mannschaften der Liga«

Daniel Dittmann, Trainer des TuS Geretsried: »Unser Spiel in Landsberg sind wir sehr mutig angegangen, gegen wahrscheinlich eine der besten Mannschaften der Liga nach den Löwen. Über die gesamte Spielzeit hinweg hatten wir eine sehr gute Spielanlage, waren mit Ball sehr aktiv und haben zahlreiche Chancen herausgespielt. Bereits nach zwei Minuten hätten wir in Führung gehen müssen, als wir eine große Möglichkeit hatten, kurz darauf folgte die nächste Gelegenheit. Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis sehr unzufrieden, da wir bei zwei leichten Fehlern eiskalt bestraft wurden – das ist aktuell der Unterschied zwischen uns und den anderen Teams. Dennoch waren wir aus meiner Sicht heute die aktivere Mannschaft mit mehr Spielanteilen und Chancen, was uns mit Stolz erfüllt, denn auswärts bei so einem Top-Team so aufzutreten, ist bemerkenswert. Am Ende sind wir dennoch enttäuscht, weil wir das Spiel nicht gewonnen haben, hoffen aber, daraus viel Energie schöpfen zu können. Auch wenn es weh tut, ist das Teil unseres Lernprozesses, der jetzt nicht gestoppt, sondern weiter gefördert wird. Aber: Es braucht jetzt auch Erfolgserlebnisse. Am besten schon nächste Woche gegen Hauzenberg.«

Kirchanschöring holt »verdienten Heimsieg gegen einen wirklich guten Gegner«