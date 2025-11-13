Tosun peilt Comeback nach Türkgücü-Drama an – und nennt klares Ziel

München – Sieben Jahre sind eine lange Zeit. So lange war Ünal Tosun bei Türkgücü München. Erst als Spieler, dann als Kapitän, Co-Trainer und zuletzt als Spielertrainer. Ende Oktober hatte er nun seinen Rücktritt beim Bayernligisten erklärt. Parallel absolvierte er die UEFA-B-Lizenz, die er kürzlich erfolgreich abschloss . „Es waren sehr intensive Jahre, mit sehr vielen Höhen und Tiefen“, so Tosun über seine Zeit bei Türkgücü. „Die letzten zwei, drei Jahre liefen natürlich nicht optimal, aber die Zeit bleibt mir trotzdem positiv in Erinnerung.“

Als „Lowlights“ hingegen bezeichnet er die Insolvenz des Vereins. „Wenn man den Traum hat, vielleicht mit dem Verein viele Jahre in der 3. Liga zu spielen oder in die 2. Liga aufzusteigen und dann von heute auf morgen plötzlich arbeitslos ist, das wünsche ich keinem Fußballer“, gibt er persönliche Einblicke.

Als besondere Highlights nennt der 33-Jährige sein erstes Drittligaspiel sowie den Gewinn des Toto-Pokals. 2020 war Tosun mit dem Verein in 3. Liga aufgestiegen, gab sein Debüt in der dritthöchsten Spielklasse am 1. November gegen den FC Ingolstadt, als er rund 20 Minuten vor Schluss eingewechselt wurde. Den Toto-Pokal gewann das Team in derselben Saison.

„Ich sehe mich in der Regionalliga oder bei einem ambitionierten Bayernliga-Verein.“

Tosun denkt noch lange nicht an ein Karriereende.

Tosun war er einer derjenigen, der noch übrig geblieben war von der damaligen Mannschaft und zwei Abstiege in Folge erlebte. „Es waren traurige Tage, aber am Ende heilt die Zeit alle Wunden.“ Als Trainer hatte Tosun noch versucht zu retten, was er retten konnte, doch die Elf steht weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz. Für ihn ging mit seinem Abschied sowohl seine Trainer- als auch seine Spielerkarriere zu Ende. Zumindest vorübergehend.

Ünal Tosun: Erst die Spielerkarriere beenden, dann ist Zeit als Trainer

Denn an ein Karriereende denkt Tosun noch lange nicht. „Ich möchte die letzten Jahre als Spieler voll genießen. Körperlich bin ich noch topfit und ich habe noch sehr viel Spaß am Fußball“, so der Mittelfeldspieler. Aktuell hat er noch keinen neuen Verein, doch die Gespräche laufen. Spätestens zum Rückrundenstart will er wieder durchstarten. Für ihn soll es ein Neustart werden. Das Niveau des neuen Vereins ist für ihn auch klar: „Ich sehe mich in der Regionalliga oder bei einem ambitionierten Bayernliga-Verein.“

Die Zeit als Trainer will er danach auf sich zukommen lassen. „Ich habe da keine konkreten Ziele, dass ich sage, ich will jetzt irgendwann mal Bundesligatrainer sein. Am Anfang der Saison war es ja gar nicht mein Ziel, dass ich Chefcoach bei Türkgücü werde“, so Tosun. Dennoch sei die Zeit für ihn bei Türkgücü hilfreich gewesen, in den Trainerjob einzutauchen und den Fußball aus dieser für ihn noch neuen Perspektive zu sehen. Und wer weiß, für wann diese Erfahrungen einmal noch gut sind. (sge)