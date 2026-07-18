Torwartwechsel mit Signalwirkung: Müller geht, Wellenreuther kommt

Beim VfL Wolfsburg bleibt es in der Vorbereitung auf die Zweitliga-Saison 2026/2027 weiter turbulent. Die Niedersachsen haben gleich mehrere Personalentscheidungen getroffen: Torhüter Marius Müller wechselt zum FC Aberdeen, Timon Wellenreuther übernimmt künftig die Rolle des Stammtorhüters und Offensivtalent Bruno Katz verlängert seinen Vertrag bis 2029.

Sportdirektor Pirmin Schwegler betont auf der Homepage des Vereins, dass die Entscheidung in beiderseitigem Einvernehmen getroffen wurde. „Marius hat sich vom ersten Tag an voll mit dem VfL Wolfsburg identifiziert. Wir haben seine aktuelle sportliche Perspektive offen miteinander besprochen und sind gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, dass der Wechsel nach Aberdeen für beide Seiten der richtige Schritt ist.“

Nach zwei Spielzeiten endet die Zeit von Marius Müller beim VfL Wolfsburg. Der 33 Jahre alte Torhüter schließt sich dem schottischen Erstligisten FC Aberdeen an.

Der Torhüter selbst blickt mit gemischten Gefühlen zurück. „Der Abschied fällt mir sehr schwer, weil ich mich sowohl im Verein als auch im gesamten Umfeld extrem wohlgefühlt habe. Gleichzeitig bietet sich mir nun in Aberdeen die Chance, wieder regelmäßig Spielzeit zu erhalten.“

Müller war im Sommer 2024 vom FC Schalke 04 nach Wolfsburg gewechselt und fungierte hinter Kamil Grabara als Nummer zwei. Insgesamt kam der Schlussmann in zwei Jahren auf acht Pflichtspieleinsätze – sechs davon in der Bundesliga und zwei im DFB-Pokal.

Wellenreuther soll neue Nummer eins werden

Die Nachfolge ist bereits geregelt: Timon Wellenreuther wechselt vom niederländischen Spitzenklub Feyenoord Rotterdam nach Wolfsburg und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029.

Der 30-Jährige soll künftig als Stammtorhüter zwischen den Pfosten stehen. Der gebürtige Karlsruher bringt internationale Erfahrung mit und kehrt nach neun Jahren im Ausland in den deutschen Profifußball zurück. „Mit Timon gewinnen wir einen Torhüter für uns, der seine Qualität in den vergangenen Jahren auf höchstem europäischem Niveau nachgewiesen hat“, erklärt Schwegler.

Wellenreuther absolvierte für Feyenoord insgesamt 125 Pflichtspiele, darunter 13 Einsätze in der Champions League und zwölf weitere Partien in der Europa League. Mit dem Klub aus Rotterdam gewann er 2023 die niederländische Meisterschaft sowie 2024 den Pokal und den Superpokal.

Seine Karriere führte ihn zuvor unter anderem über den FC Schalke 04, RCD Mallorca, Willem II Tilburg und den RSC Anderlecht. Bei Schalke feierte er bereits als 18-Jähriger sein Bundesliga- und Champions-League-Debüt. „Die Rückkehr in den deutschen Profifußball ist für mich ein besonderer Schritt. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und mithelfen, dass die Mannschaft erfolgreich ist“, sagt Wellenreuther.

VfL setzt weiter auf Katz

Neben den Veränderungen im Tor setzt Wolfsburg auch auf die langfristige Entwicklung eigener Talente. Bruno Katz hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2029 verlängert.

Der 18 Jahre alte Linksaußen wechselte im Sommer 2024 von HJK Helsinki in die VfL-Akademie und entwickelte sich schnell zu einem Leistungsträger. In der vergangenen Saison erreichte der finnische U19-Nationalspieler mit den A-Junioren das Finale des DFB-Pokals der Junioren.

Für die Nachwuchsteams der Grün-Weißen absolvierte Katz bislang 49 Partien, erzielte 19 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Der Offensivspieler trainiert bereits mit der Profimannschaft von Tobias Strobl, ist aber weiterhin für die U19 spielberechtigt.

Sportdirektor Schwegler sieht großes Potenzial: „Er hat in den letzten Monaten enorme Fortschritte gemacht und bringt alles mit, was einen modernen Flügelspieler auszeichnet. Wir trauen ihm zu, die nächsten Schritte im Profibereich zu machen.“

Katz selbst sieht die Vertragsverlängerung als Bestätigung und Ansporn zugleich: „Dass der Verein meinen Vertrag langfristig verlängert und mir damit großes Vertrauen entgegenbringt, bedeutet mir sehr viel. Jetzt möchte ich weiter dazulernen und meinem Ziel, mich bei den Profis zu etablieren, Schritt für Schritt näherkommen.“

Mit dem Abschied von Müller, der Verpflichtung von Wellenreuther und der Verlängerung von Katz setzt der VfL unterschiedliche Akzente: Erfahrung für die neue Nummer eins, Veränderung im Torwartteam und Perspektive für den eigenen Nachwuchs.