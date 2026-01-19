Torwartwechsel beim TuS Barenburg

Abschied aus beruflichen Gründen Fabian Falldorf wird den TuS Barenburg in der Winterpause verlassen und sich dem TV Bremen-Walle anschließen. Ausschlaggebend für den Wechsel sind berufliche Verpflichtungen sowie der damit verbundene hohe zeitliche Aufwand. Nach einer langen Knieverletzung hatte Falldorf erst im Laufe der Hinrunde wieder zur Mannschaft gefunden. Die zunehmenden Fahrtwege und die Belastung durch Beruf und Sport machten eine Fortsetzung seines Engagements in Barenburg jedoch schwierig.

Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz im Trikot der Gelb-Blauen und wünscht ihm für die sportliche Zukunft in Bremen sowie für den weiteren Lebensweg alles Gute, vor allem Gesundheit und Erfolg. Rückkehr eines bekannten Gesichts Gleichzeitig kann der TuS Barenburg eine positive Personalie vermelden: Dominik Neumann kehrt vom TuS Kirchdorf zurück und verstärkt ab sofort wieder das Torwart-Team.