– Foto: André Nückel
Torwartwechsel beim TuS Barenburg
Abgang von Fabian Falldorf – Rückkehr von Dominik Neumann stärkt Torwart-Team
Beim TuS Barenburg gibt es kurz vor dem Start in die Rückrunde weitere personelle Veränderungen in der 1. Herrenmannschaft. Während ein langjähriger Spieler den Verein verlässt, kehrt ein bekanntes Gesicht zurück und sorgt für Stabilität auf der Torhüterposition.
Abschied aus beruflichen Gründen
Fabian Falldorf wird den TuS Barenburg in der Winterpause verlassen und sich dem TV Bremen-Walle anschließen. Ausschlaggebend für den Wechsel sind berufliche Verpflichtungen sowie der damit verbundene hohe zeitliche Aufwand.
Nach einer langen Knieverletzung hatte Falldorf erst im Laufe der Hinrunde wieder zur Mannschaft gefunden. Die zunehmenden Fahrtwege und die Belastung durch Beruf und Sport machten eine Fortsetzung seines Engagements in Barenburg jedoch schwierig.
Der Verein bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz im Trikot der Gelb-Blauen und wünscht ihm für die sportliche Zukunft in Bremen sowie für den weiteren Lebensweg alles Gute, vor allem Gesundheit und Erfolg.
Rückkehr eines bekannten Gesichts
Gleichzeitig kann der TuS Barenburg eine positive Personalie vermelden: Dominik Neumann kehrt vom TuS Kirchdorf zurück und verstärkt ab sofort wieder das Torwart-Team.
Der Kontakt zwischen Neumann, der Mannschaft und Trainer Piotr Skitek war in der Zwischenzeit nie abgerissen. Umso größer ist nun die Freude über seine Rückkehr. Gemeinsam mit Finn Logemann und Thomas Schmidt bildet er künftig ein vollständiges und konkurrenzfähiges Torhüter-Trio.
Stabilität für die Rückrunde
Mit dem Abschied von Falldorf verliert der TuS Barenburg zwar einen engagierten Spieler, gewinnt mit Neumann jedoch zugleich wichtige Erfahrung und Qualität für die Defensive zurück.
Die personellen Weichen für die Rückrunde sind damit gestellt – nun gilt der Fokus der sportlichen Entwicklung und dem gemeinsamen Ziel, eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte zu spielen.