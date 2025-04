Torwartwechsel beim SV Union Lohne

„Natürlich ist es schade, dass Jonas geht – er ist nicht nur ein starker Torwart, sondern auch ein toller Typ. Aber wir respektieren seinen Entschluss und hoffen, dass wir ihn mit dem Meistertitel verabschieden können.“

Maik Hermsen verstärkt das Team

Als Ersatz verpflichtet der Lohne Maik Hermsen vom Ligakonkurrenten VfL Emslage. Der 25-Jährige bringt nicht nur Bezirksliga-Erfahrung mit, sondern durchlief auch das Nachwuchsleistungszentrum (JLZ) Emsland und war in der Jugend eine Saison beim VfL Osnabrück. Im Herrenbereich sammelte Hermsen in den letzten Jahren Erfahrung bei Meppen II, dem SV Langen und zuletzt beim VfL Emslage.

Trainerteam freut sich auf gesunden Konkurrenzkampf

Sowohl Cheftrainer Brode als auch Torwarttrainer Meiners begrüßen die Verpflichtung von Hermsen:

„Wir freuen uns, in der kommenden Saison wieder zwei hungrige und ehrgeizige Torhüter zu haben, die beide die Nummer eins sein wollen“, so Brode. „Das ist für das Training extrem wichtig. Diese Konkurrenzsituation treibt beide an – das haben wir in dieser Saison mit Jonas und Jelle ebenfalls gesehen.“

Falls es doch einmal personell eng wird, steht Torwarttrainer Meiners sogar selbst noch bereit:

„Ich habe das Torwartspiel nicht verlernt“, sagt er augenzwinkernd.

Mit Geesen und Hermsen verfügt die Eisernen somit auch künftig über ein starkes Torwartduo – und geht mit viel Zuversicht in die neue Spielzeit, in welcher Liga bleibt abzuwarten.