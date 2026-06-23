Torwarttrio komplett: Regionalligist holt Keeper aus der Landesliga

– Foto: Björn Franz / Verein

Der SGV Freiberg aus der Regionalliga Südwest hat mit Srdan Groznica einen weiteren Torhüter verpflichtet. Der Schlussmann wechselt von der Sport-Union Neckarsulm nach Freiberg und komplettiert dort das Torhütertrio für die kommende Saison. Gemeinsam mit Benedikt Grawe und Ante Eljuga bildet er künftig das Gespann zwischen den Pfosten beim SGV.

Groznica kommt mit Spielpraxis aus der Landesliga Württemberg, Staffel 1, nach Freiberg. In der vergangenen Saison stand er für die Sport-Union Neckarsulm in 16 Partien zwischen den Pfosten. Bereits in der Spielzeit 2024/25 war er dort ebenfalls auf 16 Einsätze gekommen. Zuvor spielte der Torhüter für den FSV Schwaigern-Schluchtern, für den er in der Landesliga 18 Spiele absolvierte und sogar einen Treffer erzielte. Weitere Einsatzzeiten sammelte er in der zweiten Mannschaft des Vereins sowie im Nachwuchs des VfR Heilbronn, wo er in der A-Junioren-Regionenstaffel Nord auf zehn Spiele kam.

Insgesamt stehen in Groznicas bisheriger Bilanz 63 Spiele und ein Tor. Beim SGV soll er nun den nächsten Schritt machen und gemeinsam mit Benedikt Grawe und Ante Eljuga für Konkurrenz sowie Breite auf der Torhüterposition sorgen. Für den Regionalligisten ist die Verpflichtung damit ein weiterer Baustein in der Kaderplanung von Trainer Kushtrim Lushtaku.